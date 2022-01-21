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Yaşam İstanbul trafiğinde kar ve tatil yoğunluğu!
Yaşam

İstanbul trafiğinde kar ve tatil yoğunluğu!

Yoğun kar yağışının beklendiği İstanbul'da okulların da tatil edilmesiyle birlikte trafik durma noktasına geldi. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 70'lere yaklaştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 15:31:00 -
İstanbul trafiğinde kar ve tatil yoğunluğu!

İstanbul'da kar yağışı yüksek kesimlerde başladı. Okulların da tatil edilmesiyle birlikte, kentte trafik yoğunluğu arttı.

Mesai bitimine henüz 2 saat varken, İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e yaklaştı.

Çamlıca Tüneli kapatıldı

Çamlıca Tüneli Libadiye-Çamlıca Yönü, polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.

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