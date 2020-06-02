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Gündem

İstanbul trafiği yeni normalle “normalleşiyor”

Koronavirüsle mücadelede yaşanmaya başlanan yeni normalin ikinci gününde İstanbul’da, salgın öncesi alışkın olduğumuz trafik yoğunluğu tekrar görülmeye başlanırken, trafik kazaları da meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 10:59:00 -
İstanbul trafiği yeni normalle “normalleşiyor”

İstanbul'da kontrollü normal hayata dönüşün ikinci gününde bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanırken, toplu taşıma araçlarının sakin olduğu görüldü.

Birçok noktada yoğunluk oluştu

Birçok iş yerinin normal mesai saatine dönmesi ve işletmelerin de kepenklerini açması sonrası sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde trafik oluştu.

Özellikle Kozyatağı, Göztepe, Altunizade ve Beylerbeyi tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde trafik yoğunlaştı.

Trafik kazaları da yaşandı

Avrupa Yakası'nda ise Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda trafik akıcı ilerlerken TEM Otoyolu Ispartakule ile D100 Avcılar mevkisi ve Unkapanı'nda yoğunluk gözlendi.

Bazı noktalarda ise hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Vatandaşlar daha çok kendi aracıyla yolculuk ederken otobüs, minibüs ve metrobüste yoğunluk olmadığı, çok fazla ayakta yolcu taşınmadığı görüldü.

Yoğunluk yüzde 33’e ulaştı

İBB'nin mobil uygulamasının verilerine göre, 10.18'de kentte trafik yoğunluğu yüzde 33 oldu.

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Yorumlar

Putsavar

dünyada ilk normalleşen ve vaka sayısı artmayan ülkeyiz bilge REİSİM SAYESİNDE.salgın boyunca yiğitçe mertçe bilgece dimdik durdu kaçmadı saklanmadı cehapeeeliler gibi köşe bucak kaçmadı milletinin arasında gezdi ve sorunlarını dinledi ve çözdü..
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