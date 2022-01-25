İstanbul beyaz örtüye büründü. Kar yağışı sebebiyle hayat adeta felç oldu. Binlerce kişi geceyi evlerine ulaşamadan geçirmek zorunda kaldı. Peki, İstanbul’da bugün sokağa çıkmak yasak mı?

İstanbul trafiğe çıkmak yasak mı? Özel araçlara ne zamana kadar trafiğe çıkamaz?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle özel araçlarla trafiğe çıkılması konusunda .ir karar alındı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle, bugün saat 13.00’e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir. Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehrimize araç girişi çıkış kısıtlaması devam edecektir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz" ifadeleri kullandı.