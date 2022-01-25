  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İstanbul trafiğe çıkmak yasak mı? Özel araçlara ne zamana kadar trafiğe çıkamaz?
Yaşam

İstanbul trafiğe çıkmak yasak mı? Özel araçlara ne zamana kadar trafiğe çıkamaz?

İstanbul kar yağışının etkisi alında. Binlerce insan yollarda mahsur kalırken pek çok kişi de saatler süren yolculukların ardından evlerine ulaşabildi. 25 Ocak Salı günü benzer tablonun yaşanmaması adına pek çok kısıtlama geldi. Peki, bugün sokağa çıkmak yasak mı İstanbul?

Yeniakit Publisher
2022-01-25 09:23:00 -
İstanbul trafiğe çıkmak yasak mı? Özel araçlara ne zamana kadar trafiğe çıkamaz?

İstanbul beyaz örtüye büründü. Kar yağışı sebebiyle hayat adeta felç oldu. Binlerce kişi geceyi evlerine ulaşamadan geçirmek zorunda kaldı. Peki, İstanbul’da bugün sokağa çıkmak yasak mı?

İstanbul trafiğe çıkmak yasak mı? Özel araçlara ne zamana kadar trafiğe çıkamaz?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle özel araçlarla trafiğe çıkılması konusunda .ir karar alındı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle, bugün saat 13.00’e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir. Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehrimize araç girişi çıkış kısıtlaması devam edecektir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz" ifadeleri kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay