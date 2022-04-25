İstanbul Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi 25.04.2022 tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

BAŞVURU ADRESİ :

Doktor Öğretim Üyesi Başvuruları için :

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/ Balat Yerleşkesi İktisadi,

İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/ Kazlıçeşme Yerleşkesi

Mühendislik Fakültesi/ Kazlıçeşme Yerleşkesi

Spor Bilimleri Fakültesi/Kazlıçeşme Yerleşkesi

Plato Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü/Kazlıçeşme Yerleşkesi

Profesör ve Doçent Başvuruları için :

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı / Kazlıçeşme Yerleşkesi Başvurular posta yolu ile ya da şahsen yapılacaktır.

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