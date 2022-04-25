İstanbul Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
İstanbul Topkapı Üniversitesi’nin ilanla duyurduğu birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “İstanbul Topkapı Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” (Eski ismi ile Ayvansaray Üniversitesi) uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi 25.04.2022 tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.
BAŞVURU ADRESİ :
Doktor Öğretim Üyesi Başvuruları için :
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/ Balat Yerleşkesi İktisadi,
İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/ Kazlıçeşme Yerleşkesi
Mühendislik Fakültesi/ Kazlıçeşme Yerleşkesi
Spor Bilimleri Fakültesi/Kazlıçeşme Yerleşkesi
Plato Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü/Kazlıçeşme Yerleşkesi
Profesör ve Doçent Başvuruları için :
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı / Kazlıçeşme Yerleşkesi Başvurular posta yolu ile ya da şahsen yapılacaktır.
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