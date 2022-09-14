İstanbul Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

PROFESÖR KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvurdukları Anabilim Dalını belirten dilekçe.

2- YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi.

3- Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı fotokopisi

4- İki adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)

6- Onaylı Lisans, yüksek lisans ve uzmanlık/doktora mezuniyet ve doçentlik belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da eDevlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)

7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)

8- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınan belge)

9- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti.

10- Herhangi bir kurumda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

11- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı dosya ve PDF formatında 6 adet USB flash bellek.

12- Üniversitemiz web sayfasında yer alan İstanbul Topkapı Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları (Eski ismi ile Ayvansaray Üniversitesi) uyarınca adayların bilimsel çalışmalarına ait puanlama tablosunu hazırlayarak, başvurularına eklemeleri gerekmektedir.

13- YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eş değerliği kabul edilen bir Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı (En az 85) belirten belge. (İngilizce bölümlere başvuracak olan Profesör kadroları için geçerlidir.)

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