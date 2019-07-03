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İstanbul Ticaret Üniversitesi taban puanları 2019 İTÜ kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTÜ) taban puanları 2019, İTÜ taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:29
İstanbul Ticaret Üniversitesi taban puanları 2019 İTÜ kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTÜ) taban puanları 2019, İTÜ taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. İstanbul Ticaret Üniversitesinde okumak isteyen öğrenciler İstanbul Ticaret Üniversitesi taban puanlarını ve İTÜ başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık taban puanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Fakültesi taban puanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları
İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği taban puanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi İnşaat Mühendisliği taban puanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği taban puanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) taban puanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji taban puanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler taban puanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyoloji taban puanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi taban puanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi Bankacılık ve Finans taban puanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi Havacılık Yönetimi taban puanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat taban puanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme taban puanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık taban puanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret taban puanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi  taban puanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstriyel Tasarım taban puanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı taban puanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık taban puanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim taban puanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi taban puanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik taban puanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi Matematik taban puanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji taban puanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi taban puanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi taban puanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı taban puanları

ÖSYM üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız (Tercih başvuruları-Üniversite taban puanları)

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:29
  1. İstanbul Ticaret Üniversitesi taban puanları 2019
  2. İTÜ kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

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