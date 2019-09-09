0553 313 94 23

İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala pek çok üniversite profesör, doçent doktor öğretim üyesi alımı yapıyor. Öğretim görevlisi alımı yapan üniversiteler arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi de var. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alım ilanı yayınladı. Peki İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alım başvuru tarihi ne zaman? İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alım başvuru şartları neler?

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:07
İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala pek çok üniversite profesör, doçent doktor öğretim üyesi alımı yapıyor. Öğretim görevlisi alımı yapan üniversiteler arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi de var. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alım ilanı yayınladı. Peki İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alım başvuru tarihi ne zaman? İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alım başvuru şartları neler?

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim üyesi alım ilanında, Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvurular ilgili Fakülte İdari Ofis Müdürlüğüne şahsen veya posta (https://www.ticaret.edu.tr/iletisim.aspx) ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Öğretim üyesi alım başvuru ve sınav takvimi

İlk Başvuru Tarihi : 09.09.2019

Son Başvuru Tarihi : 23.09.2019

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 25.09.2019

Giriş Sınav Tarihi : 27.09.2019

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 01.10.2019

Başvuru şartları

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak.

Başvuruda istenen belgeler neler?

1. Başvuru dilekçesi,

2. Özgeçmiş (YÖK Formatlı),

3. İki adet fotoğraf,

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans ve Lisansüstü Transkript, Lisansüstü Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge),

6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,

7. ALES belgesi (en az 70 puan),

8. Erkek adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil durumunu gösterir belge (Bakaya durumunda olmamak),

9. Varsa bilimsel yayınları gösterir dosya.

Not: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. Eksik belge ile ya da süresi içinde müracaat etmeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.ticaret.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:07
  1. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru
  2. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim görevlisi alımı
  3. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019 başvuru

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri’de Simya Koleji dönemi başlıyor
    1. Kayseri’de Simya Koleji dönemi başlıyor
    2. Başkentliler ‘Mor Şenlik’te buluştu
    3. Sıfır faizli kampanyalar Eylül’de..
    4. Ali Babacan ve Abdullah'ün kuracağı..
    5. Osmanlı’dan kalma geleneği yaşatıyorlar
    6. Karadağ Dışişleri Bakanı Türkiye’ye..
    7. Başkan Matlı Kiev`de
    8. Sepsisten her 4 saniyede bir kişi..
    9. Adıyaman’da 153 bin 552 öğrenci ders..
    10. Dorian Kasırgası şimdi de Kanada'da..
    11. Aliağaspor FK’da Mustafa Bahadır..
    12. Trakya Üniversitesi Uluslararası..
    13. Endonezya'dan Malezya'ya yayılan..
    14. e-okul sistemine nasıl girilir? e-okul..
    15. Antalya'da öldü sanılarak morga..
    16. Citroën büyümede Türkiye’ye güveniyor!
    17. Türk savunma sanayisinden Londra..
    18. “Müslümanlar İsrail ile uzlaşmalı”
    19. İYİ Partili Meclis Üyesinin..
    20. Ulaşım zabıtası Alanya’da denetim yaptı
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!