İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala pek çok üniversite profesör, doçent doktor öğretim üyesi alımı yapıyor. Öğretim görevlisi alımı yapan üniversiteler arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi de var. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alım ilanı yayınladı. Peki İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alım başvuru tarihi ne zaman? İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alım başvuru şartları neler?

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim üyesi alım ilanında, Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvurular ilgili Fakülte İdari Ofis Müdürlüğüne şahsen veya posta (https://www.ticaret.edu.tr/iletisim.aspx) ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Öğretim üyesi alım başvuru ve sınav takvimi

İlk Başvuru Tarihi : 09.09.2019

Son Başvuru Tarihi : 23.09.2019

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 25.09.2019

Giriş Sınav Tarihi : 27.09.2019

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 01.10.2019

Başvuru şartları

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak.

Başvuruda istenen belgeler neler?

1. Başvuru dilekçesi,

2. Özgeçmiş (YÖK Formatlı),

3. İki adet fotoğraf,

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans ve Lisansüstü Transkript, Lisansüstü Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge),

6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,

7. ALES belgesi (en az 70 puan),

8. Erkek adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil durumunu gösterir belge (Bakaya durumunda olmamak),

9. Varsa bilimsel yayınları gösterir dosya.

Not: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. Eksik belge ile ya da süresi içinde müracaat etmeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.ticaret.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.