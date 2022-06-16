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Ekonomi İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
Ekonomi

İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 3 öğretim görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 13:59:00 -
İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstanbul Ticaret Üniversitesi ilanda belirtilen  birimlerine,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  hükümleri  uyarınca  Öğretim Elemanı alınacaktır.

 Başvurular  ilgili  birime  şahsen  veya  posta  (https://www.ticaret.edu.tr/iletisim.aspx)  ile yapılmalıdır.  Süresi  içinde  yapılmayan  ve  eksik  belgeli  başvurular  dikkate  alınmayacak  olup, posta   ile   yapılan   başvuruların   son   başvuru   tarihine   kadar   ilgili   bölüme   ulaşmış   olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru ve Sınav Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi                                              : 16.06.2022
Son Başvuru Tarihi                                            : 30.06.2022
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi      : 01.07.2022
Giriş Sınav Tarihi                                               : 04.07.2022
Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih             : 06.07.2022

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