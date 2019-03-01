İstanbul Ticaret Odası, Turkiye İmalat PMI Şubat ayında 46,4’e çıktı

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Şubat’ta son altı ayın en yüksek düzeyi olan 46,4’e yükseldi. Faaliyet koşullarındaki yavaşlama eğilimi 11’inci ayı geride bıraktı. Üretim Ocak ayına kıyasla daha düşük oranda gerilerken, yeni ihracat siparişlerinin büyüme bölgesine geçmesi, toplam yeni iş akışını destekledi.







Ekonomik büyümenin önemli göstergelerinden İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Şubat 2019 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, Ocak’ta 44,2 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, Şubat’ta son altı ayın en yüksek düzeyi olan 46,4’e yükseldi. Ancak faaliyet koşullarındaki yavaşlama eğilimi 11’inci ayı geride bıraktı. Manşet endeksteki eğilime paralel olarak üretim de Ocak ayına kıyasla daha düşük oranda geriledi. Yeni siparişlerdeki yavaşlama üst üste beşinci ay olacak şekilde hız kesti. Yeni ihracat siparişlerinin büyüme bölgesine geçmesi, toplam yeni iş akışını destekledi.







Yeni siparişlerin yavaş seyri, firmaların Şubat ayında da istihdam azaltmasına neden oldu. Yine de yedi aydır devam eden bu süreçte en sınırlı istihdam azalışı Şubat’ta gerçekleşti. Türk lirasındaki zayıflık, girdi maliyetlerinde bir kez daha aylık bazda artışa neden oldu. Enflasyon oranı Ocak ayına göre hafif çapta yükseldi, ancak 2018 yılı boyunca gözlenen seviyelerin belirgin bir şekilde altında kaldı. Maliyet yüklerindeki artışın yansıması olarak firmalar ürün fiyatlarında da artışa gitti. Ancak görece zayıf talep koşulları, satış fiyatlarındaki artışın oldukça sınırlı kalmasına neden oldu. İmalatçılar satın alma faaliyetlerini Şubat ayında azaltırken hem girdi hem de nihai ürün stoklarında azalma kaydedildi.







İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları söyledi: "Türkiye ekonomisinde devam eden zorluklar imalat sektörünün Şubat ayında da yavaşlamasına neden oldu. Bununla birlikte, yeni ihracat siparişlerinin büyüme bölgesine geçmesi başta olmak üzere, bazı iyileşme işaretleri kaydedildi. Toplam yeni siparişlerdeki yavaşlamanın hız kesmesi, sektörün toparlanmaya biraz daha yaklaştığını gösteriyor".







İstanbul İmalat PMI Şubat’ta 46,7 seviyesine çıktı

Ocakta 46,3 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da Şubat ayında 46,7 olarak kaydedilerek İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarında yavaşlamanın devam ettiğine işaret etti. Ancak PMI Ocak ayına göre Şubat’ta artış kaydederek yavaşlamanın üst üste beşinci ay hız kestiğini gösterdi. Türkiye ekonomisindeki zorlu piyasa koşulları, İstanbul imalatçılarının yeni siparişlerinin Şubat’ta üst üste yedinci ay yavaşlamasına yol açtı. Ancak bu yavaşlama hız kesmeye devam etti ve söz konusu yedi aylık dönemin en düşük oranında gerçekleşti. Yeni ihracat siparişlerinde de azalma meydana gelmekle birlikte bu azalış toplam yeni siparişlerdekine kıyasla daha düşük oranda kaydedildi.