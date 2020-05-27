İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Kopuz: "27 Mayıs ihtilal değil, darbedir"

İSTANBUL (AA) - Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olan 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında yazılı açıklama yapan İstanbul Ticaret Borsası Başkanı (İSTİB) Ali Kopuz, "27 Mayıs bir ihtilal değil, darbedir." ifadesini kullandı.



Kopuz, 27 Mayıs 1960 günü emir komuta zincirini yok sayan bazı subayların seçimle gelen hükumeti devirerek yönetimi ele geçirdiklerini hatırlatarak, "O gün Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı, seçilmiş Başbakanı, Bakanları, milletvekilleri ve hatta Türk Silahlı Kuvvetlerinin Genelkurmay Başkanı tutuklanmıştır. Tamamı demokratik yollarla iktidara gelerek hükumet eden Türkiye Cumhuriyeti’nin yöneticileri, gayrimeşru ve bir mahkemede idamla yargılanmıştır. Bu sürecin sonunda, Başbakan Adnan Menderes ve iki çok değerli bakanı Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilmişlerdir." ifadelerini kullandı.



En acı tarafın ise, 27 Mayıs korkunç darbesinin, yıllarca Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak kutlanması olduğunu belirten Kopuz, "27 Mayıs’a hala “ihtilal” deme aymazlığında olanlar var. 27 Mayıs ihtilal değil, Türk siyasi hayatının yüz karası, korkunç bir darbedir. Unutulmamalıdır ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu ilk darbesi, 12 Mart Muhtırası’ndan, 12 Eylül Darbesi’ne, 28 Şubat’tan 12 Nisan e-muhtırasına kadar tüm antidemokratik girişimlere cesaret vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.



Yarım yüzyıldan uzun süren Türkiye darbeler çağının 15 Temmuz 2016'da son bulduğuna inandığını belirten Kopuz, şunları kaydetti:

"Bu asil milletin devlete olan saygısını istismar ederek Türk demokrasisini sakatlayanlara nihayet 15 Temmuz 2016 tarihinde dur denilmiştir. O gün girişilen vahşi ve hain darbe girişimini bedenlerini siper ederek durduran milletimiz, bir daha böylesi rezil teşebbüsler için pervasızlıktan fazlasına ihtiyaç duyulacağını göstermiştir. İnanıyorum ki o gün, tüm darbe mağdurlarının gönülleri ferahlamış, bu yolda şehit olanların ruhları huzur bulmuştur. Cenabı Allah, milletimizi tekrar öyle korkunç günlerle sınamasın..."



Kopuz, darbecilerin darağaçlarında can veren dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle andı.

