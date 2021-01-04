İSTANBUL (AA) - Çağdaş İstanbul Vakfı tarafından düzenlenen "İstanbul The Lights" etkinliği, kapsayıcı medya deneyimi VOID ile sona erdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) mecra desteğiyle 7 Aralık'ta başlatılan "İstanbul The Lights"ın kapanış projesi, Kadıköy İskele Meydanı'nda sanatseverlerle buluştu.

İlk kez yaklaşık 1,5 yıl önce Fransa'nın başkenti Paris'te sergilenen çalışma, Yunus Emre’nin dizelerinden ilham alınarak oluşturuldu.

"Var Olmanın Yolculuğu" adlı eser için Kadıköy'de kurulan 19 metrelik dev led ekran, vatandaşların ilgisini çekti.

Eser üreticisi VOID'in Kreatif Direktörü Hakkı Taylan Türkkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserin Paris'te L'Atelier des Lumieres müzesinde ilk defa görücüye çıktığını söyledi.

O mekana özel olarak tasarlanan projenin, "İstanbul The Lights" kapsamında yeniden sergilendiğini anlatan Türkkan, "Eser büyük patlamadan insanın yaratılışına olan süreci, insanın yaratılışından büyük patlamaya doğru tersi bir şekilde anlattığımız bir süreci anlatıyor. Bu süreçte de biz şunu söylemeye çalışıyoruz, bütün evrenin tüm gizemi insanın içinde saklıdır. Kişi ancak kendini tanıyarak, kendine dönerek bu gizeme ulaşabilir. Dolayısıyla bu yolculuk insanın kendi içine yaptığı bir yolculuğu anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Türkkan, konsepti hazırlarken yoğunluklu olarak tasavvuf felsefesinden yola çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada da bize Yunus Emre'nin 'Çok cehdedip istedim, Yeri, göğü aradım. Hiç mekanda bulmadım, Buldum insan içinde.' dörtlüğü baya bir yol gösterici oldu. Genel tasarımı o oluşturuyor. Zaten biz de sergilendiği her yerde o dörtlüğü ön plana çıkartmak istiyoruz. Bizim kültürümüzden gelen ve bize ilham veren bir şey. Dolayısıyla ana konsepti tasavvuf felsefesi oluştursa da projeyi işlerken gösterdiğimiz aşamalarda evrensel perspektiften ele almaya çalıştık. Uzay bilimleri olsun, genel felsefe olsun. Her dile hitap etmek açısından."

Bu sergilenmenin kendisi için önemini vurgulayan sanatçı, "Bizim için çok güzel bir şey. Yeni yeni gelişen bir alan aslında, yeni yeni yer bulabiliyoruz kendimize. Daha ziyade yurt dışında alanlar çıkıyordu karşımıza. Burada bize bu şansı verdiler, kendimizi tanıtma şansımız oldu, eser bugün sergileniyor, insanlar görecek, çok gurur verici bir şey. Devamı da gelecektir umarım." değerlendirmesinde bulundu.

"Var Olmanın Yolculuğu" gün boyu görülebilir.



