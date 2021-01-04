  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "İstanbul The Lights"ın kapanış projesi, Kadıköy İskele Meydanı'nda sanatseverlerle buluştu
Aktüel

"İstanbul The Lights"ın kapanış projesi, Kadıköy İskele Meydanı'nda sanatseverlerle buluştu

İlk kez yaklaşık 1,5 yıl önce Fransa'nın başkenti Paris'te sergilenen çalışma, Yunus Emre’nin dizelerinden ilham alınarak oluşturuldu - VOID Kreatif Direktörü Hakkı Taylan Türkkan: - "Bu süreçte de biz şunu söylemeye çalışıyoruz, bütün evrenin tüm gizemi insanın içinde saklıdır. Kişi ancak kendini tanıyarak, kendine dönerek bu gizeme ulaşabilir. Dolayısıyla bu yolculuk insanın kendi içine yaptığı bir yolculuğu anlatıyor"

Yeniakit Publisher
2021-01-04 13:54:49 -
"İstanbul The Lights"ın kapanış projesi, Kadıköy İskele Meydanı'nda sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Çağdaş İstanbul Vakfı tarafından düzenlenen "İstanbul The Lights" etkinliği, kapsayıcı medya deneyimi VOID ile sona erdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) mecra desteğiyle 7 Aralık'ta başlatılan "İstanbul The Lights"ın kapanış projesi, Kadıköy İskele Meydanı'nda sanatseverlerle buluştu.

İlk kez yaklaşık 1,5 yıl önce Fransa'nın başkenti Paris'te sergilenen çalışma, Yunus Emre’nin dizelerinden ilham alınarak oluşturuldu.

"Var Olmanın Yolculuğu" adlı eser için Kadıköy'de kurulan 19 metrelik dev led ekran, vatandaşların ilgisini çekti.

Eser üreticisi VOID'in Kreatif Direktörü Hakkı Taylan Türkkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserin Paris'te L'Atelier des Lumieres müzesinde ilk defa görücüye çıktığını söyledi.

O mekana özel olarak tasarlanan projenin, "İstanbul The Lights" kapsamında yeniden sergilendiğini anlatan Türkkan, "Eser büyük patlamadan insanın yaratılışına olan süreci, insanın yaratılışından büyük patlamaya doğru tersi bir şekilde anlattığımız bir süreci anlatıyor. Bu süreçte de biz şunu söylemeye çalışıyoruz, bütün evrenin tüm gizemi insanın içinde saklıdır. Kişi ancak kendini tanıyarak, kendine dönerek bu gizeme ulaşabilir. Dolayısıyla bu yolculuk insanın kendi içine yaptığı bir yolculuğu anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Türkkan, konsepti hazırlarken yoğunluklu olarak tasavvuf felsefesinden yola çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada da bize Yunus Emre'nin 'Çok cehdedip istedim, Yeri, göğü aradım. Hiç mekanda bulmadım, Buldum insan içinde.' dörtlüğü baya bir yol gösterici oldu. Genel tasarımı o oluşturuyor. Zaten biz de sergilendiği her yerde o dörtlüğü ön plana çıkartmak istiyoruz. Bizim kültürümüzden gelen ve bize ilham veren bir şey. Dolayısıyla ana konsepti tasavvuf felsefesi oluştursa da projeyi işlerken gösterdiğimiz aşamalarda evrensel perspektiften ele almaya çalıştık. Uzay bilimleri olsun, genel felsefe olsun. Her dile hitap etmek açısından."

Bu sergilenmenin kendisi için önemini vurgulayan sanatçı, "Bizim için çok güzel bir şey. Yeni yeni gelişen bir alan aslında, yeni yeni yer bulabiliyoruz kendimize. Daha ziyade yurt dışında alanlar çıkıyordu karşımıza. Burada bize bu şansı verdiler, kendimizi tanıtma şansımız oldu, eser bugün sergileniyor, insanlar görecek, çok gurur verici bir şey. Devamı da gelecektir umarım." değerlendirmesinde bulundu.

"Var Olmanın Yolculuğu" gün boyu görülebilir.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal teklif 'yuh' dedirtti! İmamları fişleme dönemi
Dünya

Skandal teklif 'yuh' dedirtti! İmamları fişleme dönemi

Fransa ile birlikte Avrupa’daki İslam düşmanlığının başını çeken Avusturya, cuma gününden itibaren imamları kayıt altına almaya ve fişlemeye..
Bakan Soylu duyurmuştu! 800 bin kişi başvurdu
Gündem

Bakan Soylu duyurmuştu! 800 bin kişi başvurdu

Ehliyetlerin çipli kimliklere taşınmasını kapsayan "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasından bugüne kadar 800 bin vatandaş başvurarak yararlan..
ALES ne zaman? | ALES ne zaman yapılacak?
Eğitim

ALES ne zaman? | ALES ne zaman yapılacak?

ALES/2 ne zaman yapılacak? | Koronavirüs salgını sebebiyle aralık ayı içerisinde yapılması planlanan pek çok sınav ertelendi. ALES/2’ye gire..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay