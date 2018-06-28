İstanbul TEM'de yan yolu su bastı! Yoğunluk yaşanıyor
İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış çeşitli ilçelerde su baskınlarına sebep oldu.28 Haziran 2018 Perşembe 09:53
Yan yol kapalı olunca TEM'de Bağcılar istikametine ilerleyen araçlar yoğunluğa neden oldu. Yolda kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu.
Su biriken noktada çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Büyük oranda suyu tahliye eden ekiplerin temizlik çalışmalarının da tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yolu trafiğe açması bekleniyor.
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