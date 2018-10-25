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İstanbul TEM'de kaza: Uzun araç kuyrukları oluştu

TEM Otoyolunda emniyet şeridinde bekleyen otomobile başka bir araç çarptı.

25 Ekim 2018 Perşembe 15:55
İstanbul TEM'de kaza: Uzun araç kuyrukları oluştu

Kaza, Kağıthane TEM Otoyolu Okmeydanı Bağlantı Yolu girişi Ankara istikametinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridinde bekleyen 34 NN 1042 plakalı otomobile, Mert Aluçlu'nun kullandığı 34 BIT 497 plakalı otomobil çarptı. Çapmanın etkisiyle öndeki aracın sürücüsü otomobil içerisinde sıkıştı. Diğer sürücüler ve vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı iki sürücü ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oğlunun kaza yaptığını öğrenince olay yerine gelen baba Mustafa Aluçlu "Oğlum işyerine geç kalmış. Onun için biraz hızlı gidiyormuş. Önüne TIR çıkınca sağ taraftan geçmek istiyor. O sırada sağ şeritte bekleyen otomobile çarpmış.Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ben de şimdi hastaneye gidiyorum" dedi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçlar çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 15:55
  1. Ankara
  2. tem
  3. kaza
  4. kağıthane
  5. trafik

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