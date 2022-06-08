İstanbul Teknik Üniversitesi personel alıyor
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular şahsen veya posta yolu ile http://www.pdb.itu.edu.tr adresindeki Başvuru Formu doldurularak ilgili belgeler ile birlikte hazırlanarak ilan başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Postada oluşan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
a) Başvuru Formu (Üniversitemiz www.pdb.itu.edu.tr web sayfasından temin edilebilecektir.)
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
c) Nüfus Cüzdanının / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi,
d) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan, (Üniversitemiz www.pdb.itu.edu.tr web sayfasından temin edilebilecektir.)
e) Askerlik Durum Belgesi, (Erkekler Adaylar İçin), (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
f) 2020 KPSS (B) sonuç belgesi,
g) Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
h) Koruma ve Güvenlik Görevlisi başvuruları için Sağlık Kuruluşlarından(aile hekimliği, sağlık merkezi vb.) boy/kilo durumu gösteren belge getirmesi gerekmektedir.
Başvuru işlemleri 08.06.2022 - 22.06.2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.
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