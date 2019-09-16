İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ders seçimi 2019 OBS İstanbul Teknik Üniversitesi ders seçimi nasıl yapılır? sorusunu Trakya Üniversitesinde okuyacak öğrenciler tarafından araştırılmakta. İstanbul Teknik Üniversite OBS ders seçimi 2019 internet ortamında yapılacak. İTÜ OBS ders seçimi ne zaman yapılacak? İstanbul Teknik Üniversitesi ders seçimi 2019-2020 ders seçimleri başladı. Peki İstanbul Teknik Üniversitesi OBS ders seçimi nasıl yapılır? İTÜ ders seçiminde dikkat edilmesi gerekenler neler?

OBS İstanbul Teknik Üniversitesi ders seçimi nasıl yapılır? sorusunu Trakya Üniversitesinde okuyacak öğrenciler tarafından araştırılmakta. İstanbul Teknik Üniversite OBS ders seçimi 2019 internet ortamında yapılacak. İTÜ OBS ders seçimi ne zaman yapılacak? İstanbul Teknik Üniversitesi ders seçimi 2019-2020 ders seçimleri başladı. Peki İstanbul Teknik Üniversitesi OBS ders seçimi nasıl yapılır? İTÜ ders seçiminde dikkat edilmesi gerekenler neler? İstanbul Teknik Üniversitesi OBS ders seçimi başladı. İnternetten Kayıt Yenileme İşlemi için: Öğrenciler “ http://www.sis.itu.edu.tr/” adresinde bulunan “Öğrenci İşleri” girebilir. Gelen sayfadan Ders Programlarını tıklanmalı.

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