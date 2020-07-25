İstanbul Teknik Üniversitesi bölümleri taban puanları 2020 İTÜ başarı sırası
Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamaları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi de yer aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde okumak isteyen binlerce aday İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjanlarını merak ediyor. İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2020 ve başarı sıralamaları 2020 ÖSYM tarafından açıklandı. İşte İstanbul (İTÜ) Teknik Üniversitesi taban puanları 2020 ve İTÜ başarı sıralamaları.
2020 TYT–AYT (YKS)’ye girenler ÖSYM tarafından açıklanan YKS tercih kılavuzunda yer alan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerini yapacak. İTÜ makene sıralama, İTÜ yazılım mühendisliği… İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları şu şekildedir.