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İstanbul, tecrübeli kadrolarla büyümeye hazır

Yeni başkan 970 milyarlık ekonomide rol alacak... Birçok ülkeden daha büyük ekonomik potansiyele sahip İstanbul'da bu akşam sandıktan çıkacak sonuca göre yeni bir sayfa açılacak.

23 Haziran 2019 Pazar 10:27
İstanbul, tecrübeli kadrolarla büyümeye hazır

970 milyar lira büyüklüğündeki gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) ile Türkiye ekonomisinin yüzde 31’ini oluşturan İstanbul’un yönetiminde, bu akşam sandıktan çıkacak sonuca göre yeni bir sayfa açılacak. Finlandiya, Mısır, Portekiz, Yunanistan, Katar gibi ülkelerden daha büyük bir ekonomiye sahip olan şehrin ekonomik potansiyeli yeni başkanın politikaları ile yön bulacak.

İştah kabartan rakamlar

Bugün gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından görevi devralacak başkan, şehrin ekonomik gücünün kullanımında da söz sahibi olacak. Son yılların ekonomik verilerinden yola çıkıldığında; İstanbul, 970 milyar lira büyüklüğündeki Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) ile Türkiye ekonomisinin yüzde 31’ini oluşturuyor. Bu da, İstanbul ekonomisinin Finlandiya, Mısır, Portekiz, Yunanistan, Katar gibi ülkelerden daha büyük bir ekonomiye sahip olduğu anlamına geliyor. Aynı verilere göre İstanbul’da kişi başına düşen GSYH 65 bin lira. Türkiye genelinde ise kişi başına düşen GSYH 38.6 bin lira.

İhracatın yarısı

Ticaret verilerine bakıldığında ise Türkiye’den yapılan ihracatın yarısı İstanbul’dan gerçekleşiyor. İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde ilk 10 sırada yer alan şirketlerin yarısı İstanbul merkezli. Türkiye ekonomisinin dinamiği ola 8 bin 500 yıllık kadim kent İstanbul, 15 milyonu aşan nüfusuyla da adeta 129 ülke demek.

41 ülkenin nüfusuna eşdeğer

Dünya genelinde 201 ülkenin bulunduğu göz önüne alındığında İstanbul; Belçika, Yunanistan, Portekiz, Avusturya, İsviçre, Norveç, Danimarka ve Küba’nın da aralarında bulunduğu 129 ülkeyi geride bırakan bir nüfusa ev sahipliği yapıyor. Megakent, barındırdığı bu nüfusla aynı zamanda 41 ülke nüfusuna da eşdeğer. Ayrıca Türkiye’deki konut satışlarında yüzde 18.3 ile en büyük payı alan İstanbul’da ayda ortalama konut satışı 15-20 bin arasında seyrediyor.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 10:27
  1. gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH)
  2. Türkiye ekonomisi
  3. Finlandiya
  4. Mısır
  5. Portekiz
  6. Yunanistan
  7. Katar
  8. ekonomik potansiyel
  9. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi
  10. İstanbul Sanayi Odası
  11. Ticaret verileri

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