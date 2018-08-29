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İstanbul Taksim'in göbeğinde dehşeti yaşadılar

İstanbul Fatih’ten Taksim’e İranlı bir aileyi getiren taksi şoförünün turistlerin parasını gasp ederek kaçtığı iddia edildi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:05
İstanbul Taksim'in göbeğinde dehşeti yaşadılar

Olay, Taksim Mete Caddesi’nde 13.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, 34 TEH 13 plakalı taksinin şoförü, Fatih’ten aldığı İranlı turistler Morteza Zare ve eşi Azabe Zare’yi Taksim’e getirdi. Burada turist aile taksiden inmek üzereyken taksiciyle tartışmaya başladı. Taksi şoförünün, Morteza Zare’nin elinden bir anda 600 lira, 200 dolar ve cep telefonunu aldığı ve arabasına binerek olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

İranlı aile hemen polise haber verdi. Taksim’de bulunan güven timleri de hemen olay yerine geldi. Aile taksiciden şikayetçi olurken, güven timleri aileyi ifadelerini almak için Taksim Polis Merkezine götürdü. Ekipler taksiciyi yakalamak için çalışma başlattı. 

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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