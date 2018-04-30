İstanbul Taksim'de 1 Mayıs öncesi güvenlik önlemleri alınıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, salı günü kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'nda herhangi bir olayın yaşanmaması için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Meydana İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kamyonlarla demir bariyerler taşındı.

Taksim'in farklı noktalarına önceki günlerde getirilip bırakılan bariyerler, güvenlik önlemleri için meydanın çevresine gece saatlerinden itibaren yerleştirilmeye başlandı.

Kaynak: AA