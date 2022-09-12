İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Algı operasyonu ile Akit'i hedef almıştı: Tacizci hakkında ne işlem yaptın Eyüp Efendi?!

Akit Medya Grubu, vatandaşları mağdur eden ve polis tarafından kendilerine ceza kesilen iki taksiciye yönelik Demirören Haber Ajansı'nın servis ettiği bir haber üzerinden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu tarafından hedef seçilmişti.

İstanbul'da Fulya'dan Beşiktaş'a gitmek için taksiye binen 2 kadın, şöförün fotoğraflarını çektiğini farketti. Taksiciden aracı durdurmasını isteyen kadınlar, o esnada olay yerinde olan polisten yardım istedi.

Polisin dur ihtarına uymayan taksici fotoğrafları silmek için ilerlemeye başladı. Motorize polis ekipleri hemen taksinin peşine takılarak, aracı durdurdu. Taksicinin polisten kaçıp fotoğrafları sildiği anlar kameraya yakalandı.

Kadınların yolda gördükleri polise haber vermesine rağmen resimleri silmek için polisin dur ihtarına bile uymayan taksici de olmak üzere uzun bir süredir taksicilerden yana büyük mağduriyetler yaşayan İstanbul halkı ve tursitler için, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu işlem uyguladı mı sorusu akıllara geldi.

Son aylarda artan taciz ve dolandırma vakalarına bakınca Akit Medya'yı hedef alan kafasız zihniyetin tek işinin ve gücünün birileri adına algı operasyonu yapmak olduğu anlaşılıyor!