İstanbul Tabip Odası'nda sessiz sedasız seçim! 33 bin üyenin yüzde 10'u oy kullandı
Her açıklaması çarşaf çarşaf haber yapılan İstanbul Tabip Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimi sessiz sedasız şekilde tamamlandı. Odaya bağlı 33 bin üyenin sadece yüzde 10'u oy kullandı.
Yeniakit.com.tr
Özellikle koronavirüs salgınında Sağlık Bakanlığı'nı hedef alan haberlerle gündeme gelip, her açıklaması çarşaf çarşaf haber olan İstanbul Tabip Odası, sessiz sedasız bir seçimle yeni başkanını seçti.
33 bin üyenin sadece yüzde 10'u oy kullandı!
3 bin beş yüz kişinin oy kullandığı İstanbul Tabip Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı seçiminde oyların yüzde 87'sini Demokratik Katılım Grubu aldı.
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan olurken, yönetim kuruluna giren isimler şöyle:
Dr. Saffet Ercan, Dr. Ertuğrul Oruç, Dr. Cegerğun Polat, Dr. Esin Tuncay, Dr. H. Ayşen Yavru, Dr. Tamer Yazar.