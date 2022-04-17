  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul Tabip Odası'nda sessiz sedasız seçim! 33 bin üyenin yüzde 10'u oy kullandı
Gündem

İstanbul Tabip Odası'nda sessiz sedasız seçim! 33 bin üyenin yüzde 10'u oy kullandı

Her açıklaması çarşaf çarşaf haber yapılan İstanbul Tabip Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimi sessiz sedasız şekilde tamamlandı. Odaya bağlı 33 bin üyenin sadece yüzde 10'u oy kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 19:43:00 - 2022-04-17 19:45:12
İstanbul Tabip Odası'nda sessiz sedasız seçim! 33 bin üyenin yüzde 10'u oy kullandı

 Yeniakit.com.tr 

Özellikle koronavirüs salgınında Sağlık Bakanlığı'nı hedef alan haberlerle gündeme gelip, her açıklaması çarşaf çarşaf haber olan İstanbul Tabip Odası, sessiz sedasız bir seçimle yeni başkanını seçti.

33 bin üyenin sadece yüzde 10'u oy kullandı!

3 bin beş yüz kişinin oy kullandığı İstanbul Tabip Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı seçiminde oyların yüzde 87'sini Demokratik Katılım Grubu aldı.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan olurken, yönetim kuruluna giren isimler şöyle:

Dr. Saffet Ercan, Dr. Ertuğrul Oruç, Dr. Cegerğun Polat, Dr. Esin Tuncay, Dr. H. Ayşen Yavru, Dr. Tamer Yazar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay