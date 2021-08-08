İstanbul Sultangazi'de korku dolu anlar! Korsan taksi durağı olduğu iddia edilen iş yeri ateşe verildi

İstanbul Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde, araç kiralama üzerine çalışan ancak korsan taksi durağı olduğu iddia edilen iş yeri kimliği belirsiz dört kişi tarafından ateşe verildi.

Dün saat 17:00 sıralarında meydan gelen olayda, iş yerini ateşe veren dört kişi yangını çıkarttıktan sonra olay yerinden kaçarken, iş yerinde patlama meydana geldi. Yangına ilk olarak mahalle sakinleri müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, olay yerine önce üç kişinin geldiği gözlendi. Ardından kapuşonlu, yüzü maskeli bir kişi daha iş yerinin önüne geldi. Dört kişi kepenkleri kapalı olan iş yerine girdi. Saldırganların iş yerinden çıkmasından sonra yangının başladığı belirlendi. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.