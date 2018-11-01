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İstanbul Sultangazi'de bulunan variller endişe oluşturdu

İstanbul'da ormanlık alana atılan, içlerinde kırmızı, sarı ve siyah renkli sıvı madde olan variller korkulu anlar yaşattı.

01 Kasım 2018 Perşembe 11:26
İstanbul Sultangazi'de bulunan variller endişe oluşturdu

İstanbul Sultangazi'de ormanlık alana kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bırakılan variller, çevre sakinlerini tedirgin etti. Çevre sakinleri, kimyasal atık korkusu yaşadıklarını söylediler.

Yaklaşık 15 gün önce Merkez Habipler Mahallesi'nde yerleşim alanına yakın bir bölgede bulunan ormanlık alanda variller olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, varillerin bulunduğu alanda çeşitli incelemeler yaparak şerit çekti. Ekipler, varillerin olduğu alana girmemeleri için de Tehlikeli atık alanı" yazısı yazdı.

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ormanlık alana atılan kapakları açık varillerdeki maddeler toprağa karıştı. Mahalle sakinlerinden Hakan Taşçı, Mahalle sakinleri valilik, kaymakamlık, emniyet ve belediyeye konuyu iletmiş. İlgili birimler gelip inceleme yapmış ve emniyet şeridi çekmişler. Bunun dışında da bir çalışma yapılmamış" dedi. 

Mahalle sakini Döndü Sevinç ise, ilgili kurumlara müracaat etiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi. İsmail Tuncer adlı vatandaş ise, varillerde bulunan sıvı maddelerin boya yapımında kullanılan kimyasal maddeler olduğunu ifade etti. 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 11:26
  1. İstanbul
  2. varil

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