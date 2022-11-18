İstanbul sular saat kaçta gelecek? 18 Kasım Cuma su kesinti saatleri:
18 Kasım Cuma günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek?
İstanbul’un bazı ilçelerinde bakım ve arıza çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Hal böyle olunca kesintiden etkilenen mahallelerde bulunanlar ‘sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
İstanbul sular saat kaçta gelecek? 18 Kasım Cuma su kesinti saatleri:
İlçe : KAĞITHANE
Etkilenen Mahalleler : ÇAĞLAYAN MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-18 10:42:34.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : SULTANBEYLİ
Etkilenen Mahalleler : MİMAR SİNAN MAH,BATTALGAZİ MAH
Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi : 2022-11-18 10:54:01.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.