İstanbul sular ne zaman saat kaçta gelir? Ataşehir Bakırköy Başakşehir Şile su kesinti saatleri
Şişli Beyoğlu su kesintisi 10 Şubat | İstanbul'un bazı ilçelerinde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Söz konusu bölgelerde yaşayanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Peki, sular saat kaçta gelir? İstanbul su kesinti saatleri
İstanbul’un bazı ilçelerinde 10 Şubat Perşembe günü su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul sular ne zaman gelecek?
İstanbul sular ne zaman saat kaçta gelir? Ataşehir Bakırköy Başakşehir Şile su kesinti saatleri
İstanbul’da arıza ya da bakım kaynaklı su kesintileri yaşanabiliyor. 10 Şubat Perşembe günü Ataşehir, Bakırköy, Şişli, Beyoğlu ve Şile gibi pek çok ilçede kesintiler bulunuyor.
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.02.2022 14:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.02.2022 14:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.02.2022 13:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.02.2022 14:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Şahkulu Mah,Müeyyetzade Mah,Bereketzade Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.02.2022 13:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.02.2022 09:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Yaylalı Mah,Tekeköy Mah,Sortullu Mah,Yazımanayır Mah,Şuayipli Mah,İmrenli Mah,Çengilli Mah,Kurfallı Mah,Değirmençayırı Mah,Bozgoca Mah,Akçakese Mah,Hacıllı Mah,Karacaköy Mah,Kabakoz Mah,Hasanlı Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Şile Şuayipli Mevkii 400Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 10.02.2022 13:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Yayla Mah,Feriköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.02.2022 13:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Mahmut Şevket Paşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.02.2022 14:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.