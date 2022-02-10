İstanbul’un bazı ilçelerinde 10 Şubat Perşembe günü su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul sular ne zaman gelecek?

İstanbul sular ne zaman saat kaçta gelir? Ataşehir Bakırköy Başakşehir Şile su kesinti saatleri

İstanbul’da arıza ya da bakım kaynaklı su kesintileri yaşanabiliyor. 10 Şubat Perşembe günü Ataşehir, Bakırköy, Şişli, Beyoğlu ve Şile gibi pek çok ilçede kesintiler bulunuyor.

İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.02.2022 14:17

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.02.2022 14:19

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bakırköy

Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.02.2022 13:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.02.2022 14:40

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Şahkulu Mah,Müeyyetzade Mah,Bereketzade Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.02.2022 13:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Hamidiye Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.02.2022 09:43

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Şile

Etkilenen Mahalleler : Yaylalı Mah,Tekeköy Mah,Sortullu Mah,Yazımanayır Mah,Şuayipli Mah,İmrenli Mah,Çengilli Mah,Kurfallı Mah,Değirmençayırı Mah,Bozgoca Mah,Akçakese Mah,Hacıllı Mah,Karacaköy Mah,Kabakoz Mah,Hasanlı Mah

Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Şile Şuayipli Mevkii 400Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 10.02.2022 13:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Şişli

Etkilenen Mahalleler : Yayla Mah,Feriköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.02.2022 13:43

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Şişli

Etkilenen Mahalleler : Mahmut Şevket Paşa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.02.2022 14:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.