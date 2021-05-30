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Yaşam İstanbul sular ne zaman kesilecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?
Yaşam

İstanbul sular ne zaman kesilecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İstanbul 13 saatlik kesinti ne zaman başlayacak? İSKİ, 9 ilçede 13 saatlik su kesintisinin yaşanacağını duyurdu. İstanbullular bu sebeple hangi ilçelerde kesintilerin yaşanacağını, su kesintisinin olacağı mahalleleri araştırmaya başladı. Peki, sular ne zaman kesilecek? İstanbul sular ne zaman gelecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-30 19:49:00 -
İstanbul sular ne zaman kesilecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri’nde bir çalışma yapılacak. Söz konusu çalışma sebebiyle bazı ilçelere su verilemeyecek. Vatandaşlar 13 saatlik su kesintisinden etkilenecek mahalleleri araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İstanbul sular ne zaman kesilecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yapacağı çalışma nedeniyle Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ile Sancaktepe ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 1 Haziran'da 13 saat süreyle su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depolar, 1 Haziran'da devreye alınacak. Çalışma nedeniyle 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye'de su kesintisi uygulanacak.

Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinin Ferah, K. Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahallelerine de söz konusu saatlerde su verilemeyecek.

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