İstanbul sular ne zaman gelir? Beykoz Beşiktaş sular saat kaçta gelecek?
Sultangazi su kesinti saatleri 8 Şubat! 8 Şubat Salı günü İstanbul'un bazı semtlerinde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, Beykoz sular saat kaçta gelecek? 8 Şubat bugün Beşiktaş su kesinti saatleri!
İstanbul'da kimi zaman arıza kimi zaman da bakım sebebiyle su kesintileri yaşanabiliyor. Planlı kesintiler vatandaşlara birkaç gün öncesinden bildiriliyor. Arıza kaynaklı kesintilerde ise önceden bilgilendirme mümkün olmuyor. İstanbullular 8 Şubat Salı günü hangi ilçelerde suların kesik olduğunu ve kesintilerin ne zaman noktalanacağını merak ediyor.
İstanbul sular ne zaman gelir? Beykoz Beşiktaş sular saat kaçta gelecek?
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çiğdem Mah,İncirköy Mah,Soğuksu Mah,Gümüşsuyu Mah,Paşabahçe Mah
Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Elmalı-Üsküdar 700Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 08.02.2022 15:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.2.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Bebek Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.02.2022 15:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.02.2022 11:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.2.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.