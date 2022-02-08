İstanbul'da kimi zaman arıza kimi zaman da bakım sebebiyle su kesintileri yaşanabiliyor. Planlı kesintiler vatandaşlara birkaç gün öncesinden bildiriliyor. Arıza kaynaklı kesintilerde ise önceden bilgilendirme mümkün olmuyor. İstanbullular 8 Şubat Salı günü hangi ilçelerde suların kesik olduğunu ve kesintilerin ne zaman noktalanacağını merak ediyor.

İstanbul sular ne zaman gelir? Beykoz Beşiktaş sular saat kaçta gelecek?

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Çiğdem Mah,İncirköy Mah,Soğuksu Mah,Gümüşsuyu Mah,Paşabahçe Mah

Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Elmalı-Üsküdar 700Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 08.02.2022 15:09

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.2.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Bebek Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.02.2022 15:27

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.02.2022 11:43

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.2.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.