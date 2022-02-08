  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İstanbul sular ne zaman gelir? Beykoz Beşiktaş sular saat kaçta gelecek?
Yaşam

İstanbul sular ne zaman gelir? Beykoz Beşiktaş sular saat kaçta gelecek?

Sultangazi su kesinti saatleri 8 Şubat! 8 Şubat Salı günü İstanbul'un bazı semtlerinde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, Beykoz sular saat kaçta gelecek? 8 Şubat bugün Beşiktaş su kesinti saatleri!

Yeniakit Publisher
2022-02-08 16:15:00 -
İstanbul sular ne zaman gelir? Beykoz Beşiktaş sular saat kaçta gelecek?

İstanbul'da kimi zaman arıza kimi zaman da bakım sebebiyle su kesintileri yaşanabiliyor. Planlı kesintiler vatandaşlara birkaç gün öncesinden bildiriliyor. Arıza kaynaklı kesintilerde ise önceden bilgilendirme mümkün olmuyor. İstanbullular 8 Şubat Salı günü hangi ilçelerde suların kesik olduğunu ve kesintilerin ne zaman noktalanacağını merak ediyor.

İstanbul sular ne zaman gelir? Beykoz Beşiktaş sular saat kaçta gelecek?

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler      :              Çiğdem Mah,İncirköy Mah,Soğuksu Mah,Gümüşsuyu Mah,Paşabahçe Mah

Arıza Sebebi      :               700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama             :               Elmalı-Üsküdar 700Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   :               08.02.2022 15:09

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 8.2.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler      :              Bebek Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               08.02.2022 15:27

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 8.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sultangazi

Etkilenen Mahalleler      :              Esentepe Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               08.02.2022 11:43

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 8.2.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay