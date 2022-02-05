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Yaşam İstanbul sular ne zaman gelir? Avcılar Esenyurt Arnavutköy su kesinti saatleri 5 Şubat:
Yaşam

İstanbul sular ne zaman gelir? Avcılar Esenyurt Arnavutköy su kesinti saatleri 5 Şubat:

İSKİ su kesintileri ne zaman biter? İstanbul’un bazı ilçelerinde 5 Şubat Cumartesi günü su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar kesintilerin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Beşiktaş sular saat kaçta gelir? İstanbul güncel su kesinti saatleri 5 Şubat Cumartesi

Yeniakit Publisher
2022-02-05 11:33:00 - 2022-02-05 11:57:22
İstanbul sular ne zaman gelir? Avcılar Esenyurt Arnavutköy su kesinti saatleri 5 Şubat:

İstanbul’da kimi zaman arıza kimi zaman ise bakım sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. 5 Şubat Cumartesi günü kesinti yaşanan ilçelerin hangileri olduğu, suların ne zaman geleceği merak ediliyor. Peki, bugün sular saat kaçta gelir?

İstanbul sular ne zaman gelir? Avcılar Esenyurt Arnavutköy su kesinti saatleri

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler      :              Yassıören Mah,Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Deliklikaya Mah,Dursunköy Mah,Hadımköy Mah

Arıza Sebebi      :               Terfi Merkezi Arızası

Açıklama             :               Şahıntepe Terfı Merkezı Arızası Nedenı Ile Esenyurt Depo Sevıye Düşüklüğünden Durmuş Olup Beslenen Bölgelere Su Verılememektedır.

Başlama Tarihi   :               05.02.2022 10:57

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemalpaşa Mah,Tahtakale Mah,Üniversite Mah,Merkez Mah,Ambarlı Mah,Cihangir Mah,Firuzköy Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Nedeni İle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 05.02.2022 11:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler      :              Karaağaç Mah

Arıza Sebebi      :               Terfi Merkezi Arızası

Açıklama             :               Şahıntepe Terfı Merkezı Arızası Nedenı Ile Esenyurt Depo Sevıye Düşüklüğünden Durmuş Olup Beslenen Bölgelere Su Verılememektedır.

Başlama Tarihi   :               05.02.2022 10:57

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Başakşehir

Etkilenen Mahalleler      :              Bahçeşehir 2Kısım Mah

Arıza Sebebi      :               Terfi Merkezi Arızası

Açıklama             :               Şahıntepe Terfı Merkezı Arızası Nedenı Ile Esenyurt Depo Sevıye Düşüklüğünden Durmuş Olup Beslenen Bölgelere Su Verılememektedır.

Başlama Tarihi   :               05.02.2022 10:57

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler      :              Gayrettepe Mah,Dikilitaş Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               05.02.2022 10:26

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Esenyurt

Etkilenen Mahalleler      :              Koza Mah,Örnek Mah,Aşık Veysel Mah,Esenkent Mah

Arıza Sebebi      :               Terfi Merkezi Arızası

Açıklama             :               Şahıntepe Terfı Merkezı Arızası Nedenı Ile Esenyurt Depo Sevıye Düşüklüğünden Durmuş Olup Beslenen Bölgelere Su Verılememektedır.

Başlama Tarihi   :               05.02.2022 10:57

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Fatih

Etkilenen Mahalleler      :              Zeyrek Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Cibali Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               05.02.2022 10:02

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Maltepe

Etkilenen Mahalleler      :              Başıbüyük Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               05.02.2022 09:48

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Çatalca

Etkilenen Mahalleler      :              Nakkaş Mah,Bahşayiş Mah

Arıza Sebebi      :               Terfi Merkezi Arızası

Açıklama             :               Şahıntepe Terfı Merkezı Arızası Nedenı Ile Esenyurt Depo Sevıye Düşüklüğünden Durmuş Olup Beslenen Bölgelere Su Verılememektedır.

Başlama Tarihi   :               05.02.2022 10:57

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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