İstanbul sular ne zaman gelir? Avcılar Esenyurt Arnavutköy su kesinti saatleri 5 Şubat:
İSKİ su kesintileri ne zaman biter? İstanbul’un bazı ilçelerinde 5 Şubat Cumartesi günü su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar kesintilerin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Beşiktaş sular saat kaçta gelir? İstanbul güncel su kesinti saatleri 5 Şubat Cumartesi
İstanbul’da kimi zaman arıza kimi zaman ise bakım sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. 5 Şubat Cumartesi günü kesinti yaşanan ilçelerin hangileri olduğu, suların ne zaman geleceği merak ediliyor. Peki, bugün sular saat kaçta gelir?
İstanbul sular ne zaman gelir? Avcılar Esenyurt Arnavutköy su kesinti saatleri
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah,Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Deliklikaya Mah,Dursunköy Mah,Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Şahıntepe Terfı Merkezı Arızası Nedenı Ile Esenyurt Depo Sevıye Düşüklüğünden Durmuş Olup Beslenen Bölgelere Su Verılememektedır.
Başlama Tarihi : 05.02.2022 10:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemalpaşa Mah,Tahtakale Mah,Üniversite Mah,Merkez Mah,Ambarlı Mah,Cihangir Mah,Firuzköy Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Nedeni İle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 05.02.2022 11:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Şahıntepe Terfı Merkezı Arızası Nedenı Ile Esenyurt Depo Sevıye Düşüklüğünden Durmuş Olup Beslenen Bölgelere Su Verılememektedır.
Başlama Tarihi : 05.02.2022 10:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Şahıntepe Terfı Merkezı Arızası Nedenı Ile Esenyurt Depo Sevıye Düşüklüğünden Durmuş Olup Beslenen Bölgelere Su Verılememektedır.
Başlama Tarihi : 05.02.2022 10:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Gayrettepe Mah,Dikilitaş Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.02.2022 10:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Koza Mah,Örnek Mah,Aşık Veysel Mah,Esenkent Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Şahıntepe Terfı Merkezı Arızası Nedenı Ile Esenyurt Depo Sevıye Düşüklüğünden Durmuş Olup Beslenen Bölgelere Su Verılememektedır.
Başlama Tarihi : 05.02.2022 10:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Zeyrek Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Cibali Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.02.2022 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.02.2022 09:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah,Bahşayiş Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Şahıntepe Terfı Merkezı Arızası Nedenı Ile Esenyurt Depo Sevıye Düşüklüğünden Durmuş Olup Beslenen Bölgelere Su Verılememektedır.
Başlama Tarihi : 05.02.2022 10:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.