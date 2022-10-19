İstanbul sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Ekim su kesinti saatleri:
İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple hangi ilçelerde su kesintisi yaşandığı ve suların ne zaman geleceği merak ediliyor. Eyüpsultan, Sancaktepe su kesinti saatleri:
İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor.
İstanbul sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Ekim su kesinti saatleri:
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Alibeyköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2022 19:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Veysel Karani Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 19.10.2022 13:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 19.10.2022 15:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah,Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2022 13:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.10.2022 tarihinde saat 02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : İmrenli Mah,Karacaköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 19.10.2022 16:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.