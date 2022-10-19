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Yaşam İstanbul sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Ekim su kesinti saatleri:
Yaşam

İstanbul sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Ekim su kesinti saatleri:

İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple hangi ilçelerde su kesintisi yaşandığı ve suların ne zaman geleceği merak ediliyor. Eyüpsultan, Sancaktepe su kesinti saatleri:

Yeniakit Publisher
2022-10-19 19:29:00 -
İstanbul sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Ekim su kesinti saatleri:

İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor.

İstanbul sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Ekim su kesinti saatleri:

İlçe        :              Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler     :              Alibeyköy Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              19.10.2022 19:12

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler     :              Veysel Karani Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi   :              19.10.2022 13:48

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sarıyer

Etkilenen Mahalleler     :              Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi   :              19.10.2022 15:05

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Silivri

Etkilenen Mahalleler     :              Yeni Mah,Mimar Sinan Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              19.10.2022 13:39

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 20.10.2022 tarihinde saat 02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Şile

Etkilenen Mahalleler     :              İmrenli Mah,Karacaköy Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi   :              19.10.2022 16:20

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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