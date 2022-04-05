İstanbul sular kaçta gelir 5 Nisan Salı | Heybeliada Başakşehir Kartal sular ne zaman gelecek?
İSKİ su kesintileri | İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, İstanbul sular saat kaçta gelecek? Küçükçekmece sular ne zamana gelir? Ümraniye sular saat kaçta gelecek 5 Nisan
5 Nisan Pazartesi günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde yaşayanlar ise 'Sular ne zamana gelir?' sorusunun cevabını araştırıyor.
İstanbul sular kaçta gelir 5 Nisan Salı | Heybeliada Başakşehir Kartal sular ne zaman gelecek?
İlçe : Adalar
Etkilenen Mahalleler : Heybeliada Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Ayedaş Kaynaklı Planlı Kesinti Sebebiyle Saat 15:30 Kadar Sisteme Giriş Yapıldı.
Başlama Tarihi : 05.04.2022 09:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah,Şamlar Mah,Altınşehir Mah,Güvercintepe Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
Açıklama : Bayramtepe Terfi Merkezinin Depo Giriş Ve Çıkış Vanalarının Değişimi Yapılacağından İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 05.04.2022 07:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Yarımburgaz Mah,Atakent Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
Açıklama : Bayramtepe Terfi Merkezinin Depo Giriş Ve Çıkış Vanalarının Değişimi Yapılacağından İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 05.04.2022 07:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Yakacık Çarşı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.04.2022 09:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Çeliktepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.04.2022 09:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Armağanevler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.04.2022 09:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.