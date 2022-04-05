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Yaşam İstanbul sular kaçta gelir 5 Nisan Salı | Heybeliada Başakşehir Kartal sular ne zaman gelecek?
Yaşam

İstanbul sular kaçta gelir 5 Nisan Salı | Heybeliada Başakşehir Kartal sular ne zaman gelecek?

İSKİ su kesintileri | İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, İstanbul sular saat kaçta gelecek? Küçükçekmece sular ne zamana gelir? Ümraniye sular saat kaçta gelecek 5 Nisan

Yeniakit Publisher
2022-04-05 10:20:00 -
İstanbul sular kaçta gelir 5 Nisan Salı | Heybeliada Başakşehir Kartal sular ne zaman gelecek?

5 Nisan Pazartesi günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde yaşayanlar ise 'Sular ne zamana gelir?' sorusunun cevabını araştırıyor.

İstanbul sular kaçta gelir 5 Nisan Salı | Heybeliada Başakşehir Kartal sular ne zaman gelecek?

İlçe        :              Adalar

Etkilenen Mahalleler      :              Heybeliada Mah

Arıza Sebebi      :               Enerji Kesintisi

Açıklama             :               Ayedaş Kaynaklı Planlı Kesinti Sebebiyle Saat 15:30 Kadar Sisteme Giriş Yapıldı.

Başlama Tarihi   :               05.04.2022 09:54

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe        :              Başakşehir

Etkilenen Mahalleler      :              Kayabaşı Mah,Şamlar Mah,Altınşehir Mah,Güvercintepe Mah

Arıza Sebebi      :               Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi

Açıklama             :               Bayramtepe Terfi Merkezinin Depo Giriş Ve Çıkış Vanalarının Değişimi Yapılacağından İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi   :               05.04.2022 07:21

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler      :              Yarımburgaz Mah,Atakent Mah

Arıza Sebebi      :               Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi

Açıklama             :               Bayramtepe Terfi Merkezinin Depo Giriş Ve Çıkış Vanalarının Değişimi Yapılacağından İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi   :               05.04.2022 07:21

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kartal

Etkilenen Mahalleler      :              Yakacık Çarşı Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               05.04.2022 09:34

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kağıthane

Etkilenen Mahalleler      :              Çeliktepe Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               05.04.2022 09:35

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Ümraniye

Etkilenen Mahalleler      :              Armağanevler Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               05.04.2022 09:59

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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