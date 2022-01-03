İstanbul su kesintisi saatleri | Hangi ilçelerde sular kesilecek?
İstanbul 12 saatlik su kesintisi hangi ilçelerde? İstanbul’un bazı ilçelerini etkileyecek su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar hangi ilçelerde kaç saatlik kesintilerin olacağını araştırıyor. Peki, İstanbul hangi ilçelerde sular kesilecek? İstanbul sular saat kaçta gelecek? Beşiktaş sular kaçta gelir?
İstanbul’da zaman zaman arıza sebepli su kesintileri yaşanıyor. İSKİ planlı kesintileri önceden bildiriyor. Peki, 4 Ocak Salı hangi ilçelerde su kesintisi var?
İstanbul su kesintisi saatleri | Hangi ilçelerde sular kesilecek?
İstanbul’da Sarayburnu, Beşiktaş ve Sarıyer’i etkileyen on iki saatlik su kesintisi yaşanacak. Konu hakkında İSKİ’den yapılan açıklama şöyle:
Sarayburnu – Beşiktaş - Sarıyer 900 mm çaplı isale hattında zorunlu deplase bağlantı çalışmaları yapılacağından 04 Ocak 2022 Salı 10:00 ila 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir.
Su alamayacak bölgeler;
BEYOĞLU
Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu mahalleleri.
BEŞİKTAŞ
Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız mahalleleri.
ŞİŞLİ
Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy mahalleri.