İstanbul su kesintisi ne zaman biter? Maltepe sular ne zaman gelir? Sultangazi su kesinti saatleri
Sular saat kaçta gelecek 22 Ocak | İstanbul’un bazı ilçelerinde arıza kaynaklı kesintiler yaşanıyor. Vatandaşlar ise su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi saatleri
İstanbul’da zaman zaman arıza kaynaklı su kesintileri yaşanabiliyor. 22 Ocak Cumartesi günü de bazı ilçelerde su kesintisi sorunu yaşanıyor. Peki, sular ne zaman gelir?
İstanbul su kesintisi ne zaman biter? Maltepe sular ne zaman gelir? Sultangazi su kesinti saatleri
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Gülensu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.01.2022 10:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.01.2022 13:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.