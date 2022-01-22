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Yaşam İstanbul su kesintisi ne zaman biter? Maltepe sular ne zaman gelir? Sultangazi su kesinti saatleri
Yaşam

İstanbul su kesintisi ne zaman biter? Maltepe sular ne zaman gelir? Sultangazi su kesinti saatleri

Sular saat kaçta gelecek 22 Ocak | İstanbul’un bazı ilçelerinde arıza kaynaklı kesintiler yaşanıyor. Vatandaşlar ise su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi saatleri

Yeniakit Publisher
2022-01-22 13:44:00 -
İstanbul su kesintisi ne zaman biter? Maltepe sular ne zaman gelir? Sultangazi su kesinti saatleri

İstanbul’da zaman zaman arıza kaynaklı su kesintileri yaşanabiliyor. 22 Ocak Cumartesi günü de bazı ilçelerde su kesintisi sorunu yaşanıyor.  Peki, sular ne zaman gelir?

İstanbul su kesintisi ne zaman biter? Maltepe sular ne zaman gelir? Sultangazi su kesinti saatleri

İlçe        :              Maltepe

Etkilenen Mahalleler      :              Gülensu Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               22.01.2022 10:59

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sultangazi

Etkilenen Mahalleler      :              Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               22.01.2022 13:06

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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