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Yaşam İstanbul su kesintisi güncel | Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?
Yaşam

İstanbul su kesintisi güncel | Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

13 saatlik su kesintisi hangi mahallelerde | İski 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi var? 13 saatlik kesinti ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-29 14:13:00 -
İstanbul su kesintisi güncel | Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İstanbul’da 1 Haziran’da 13 saatlik su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar su kesintisinin yaşanacağı ilçeleri araştırmaya başladı. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

İstanbul su kesintisi güncel | Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yapacağı çalışma nedeniyle Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ile Sancaktepe ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 1 Haziran'da 13 saat süreyle su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depolar, 1 Haziran'da devreye alınacak. Çalışma nedeniyle 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye'de su kesintisi uygulanacak.

Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinin Ferah, K. Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahallelerine de söz konusu saatlerde su verilemeyecek.

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