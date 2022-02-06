İstanbul su kesinti saatleri! Büyükçekmece sular ne zaman gelir?
Beylikdüzü sular kaçta gelir? İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin olduğu bölgelerde yaşayanlar ise suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, Esenyurt sular ne zaman gelir 6 Şubat?
6 Şubat Pazar günü İstanbul’un bazı semtlerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise kesintinin ne zaman sona ereceğini, suların saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul sular ne zaman gelir?
İstanbul su kesinti saatleri! Büyükçekmece sular ne zaman gelir?
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah,Pınartepe Mah,Çakmaklı Mah,Alkent 2000 Mah,Atatürk Mah,Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama : Kıraç Terfi Merkezinde Bedaşın Satış Hücresinde Meydana Gelen Arıza Sonrası Beylikdüzü Terfinin Beslediği Bölgelerde Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi : 06.02.2022 13:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Dereağzı Mah,Marmara Mah,Yakuplu Mah,Cumhuriyet Mah,Adnan Kahveci Mah,Barış Mah,Büyükşehir Mah
Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama : Kıraç Terfi Merkezinde Bedaşın Satış Hücresinde Meydana Gelen Arıza Sonrası Beylikdüzü Terfinin Beslediği Bölgelerde Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi : 06.02.2022 13:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Mevlana Mah,Şehitler Mah,İstiklal Mah,Piri Reis Mah,Hürriyet Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Atatürk Mah,Akçaburgaz Mah,Gökevler Mah,Cumhuriyet Mah,Battalgazi Mah
Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Açıklama : Kıraç Terfi Merkezinde Bedaşın Satış Hücresinde Meydana Gelen Arıza Sonrası Beylikdüzü Terfinin Beslediği Bölgelerde Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi : 06.02.2022 13:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.