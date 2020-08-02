İstanbul Sözleşmesi’nin Kaldırılması Düşüncesi Milletimizi Sevindirmiştir!..

İstanbul sözleşmesi, 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da yapılan Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu toplantısında tam adı “Kadınlar Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” kısa adı ise, (“İstanbul Sözleşmesi”) Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti tarafından imzaya açıldı. Sözleşme İstanbul’da yapıldığından dolayı, sözleşmeye “İstanbul Sözleşmesi” adı verildi.

Sözleşmeye her ülke adına Dışişleri Bakanları imza attığı için, Türkiye adına da dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu imza atmıştır.

Söz konusu İstanbul sözleşmesi (TBMM Genel Kuruluna sunulmuş, 14 Mart 2012 tarihinde Meclisteki bütün siyasi partiler, Ak Parti, CHP, MHP ve BDP’nin de oy birliğiyle 246 kabul ve sıfır red oyu ile (İstanbul Sözleşmesi) mecliste onaylanmıştır ve daha sonra 2014’te yürürlüğe girmiştir.)

Kurulduğu günden beri hiçbir zaman Türkiye lehine doğru dürüst bir karar vermeyen ve hep aleyhimize kararlar alan (Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu’nun) adeta bir oldubittiye getirerek Türkiye’ye kabul ettirdiği bu (İstanbul Sözleşmesinin) ülkemize ne getireceği ve neyi götüreceği konusunda maalesef doğru dürüst tartışılmadan ve doğru dürüst görüşülmeden (İstanbul Sözleşmesini) ilk kabul eden ülke Türkiye olmuştur ne yazık ki..

Biz Türkiye olarak aynı hatayı, 1948’de Siyonist İsrail devletinin kuruluşundan da aynı şekilde yapmışız maalesef. İsrail’in kurulmasına öncü olan Batı ülkeleri daha İsrail’i tanıma açıklaması yapmazken, ilk tanıyan ülke maalesef tek parti dönemi lideri İsmet inönün başında olduğu CHP hükümeti olmuştur...

Ve maalesef Ak Parti de aynı hataya düştü.. Ve işte buyurun, Amerika’nın jandarmalığını yapan katil, siyonist İsrail’in Filistin’de Müslüman Filistin halkını 72 yıldır nasıl adım adım yok ettiğini bizler her gün basın ve görsel medyada adeta bir dizi filmini izlercesine her gün görüyor ve izliyoruz...

2002’ye kadar son 80 yılda ABD ve Avrupa’nın Türkiye’yi nasıl bir müstemleke ülkesi statüsünde tutmaya çalıştığını aklı selim her vatandaşımız yıllarca çok iyi gördü ve izledi. Yani adamlar bize demek istiyorlar ki; biz size (LOZAN’DA) bir özgürlük sınır çizdik, sakın ha bu çizginin dışına çıkıp da ‘biz bağımsız bir ülkeyiz; biz özgür bir ülkeyiz’ hayallerine kapılıp illeri gitmeye kalkmayın demek istiyorlar...

Yani kısacası egemen güçler bize demek istiyorlar ki; biz size 1946’da demokrasi adı altında, sınırlarını bizim belirlediğimiz bir özgürlük sınırı vermeye çalıştık, fakat Adnan Menderes bununla yetinmeyip bizim çizdiğimiz çizgilerin dışına çıkmaya kalkışınca, işte akıbetini gördünüz.. Daha sonraki iktidarları örneğin, 1970’te 12 Mart darbesi, 12 Eylül darbesi, 28 Şubat Postmodern darbesi ile Necmettin Erbakan’ın zorla iktidardan düşürülmesi, 15 Temmuz ABD destekli Fetö Darbe girişimi, işte bütün bunları ABD ve Hristiyan Batı Dünyası zaman zaman bize hatırlatarak, LOZAN’da bize çizdikleri sınırların ne olduğunu çeşitli şekillerde hatırlatıyorlar!

Mesela bazı Avrupa ülkeleri İstanbul Sözleşmesini imzalamış olmalarına rağmen, onaylamamıştır.. Bir kısım ülkeler sözleşme hakkında çekincelerini belirtmişlerdir...

Avrupa Konseyine üye 47 ülkenin sözleşmeyi daha sonra yalnız imzaladığı onaylamadığı ve 34 ülkenin ise sözleşmeyi imzaladığı onayladığı ve 11 ülkenin ise İstanbul Sözleşmesine çekince koyduğu görülmüştür..

Hristiyan Batı Dünyasının dahi kendi dini, kültürel ve sosyal açılarda sakıncalarını gördükleri (İstanbul Sözleşmesi) hakkında böylesine kararsız kalırlarken; % 98’i Müslüman olan Türkiye’nin ise hiçbir tartışmaya açmadan, artı ve eksilerini görüşmeden (sözleşmeyi) imzalamış olması, gerçekten aceleye getirilmiş büyük bir hata ve yanlışlık olmuştur...

Çünkü yürürlüğe giren (6284 sayılı yasa,) kadın kimliğinin erkeğe karşı kışkırtılması bakımından, adeta Türk aile yapısına karşı kurulmuş bir tuzak olmuş ve çeşitli Batı yanlısı sapkın bazı STK’lar da bu kanunu istismar ederek, Müslüman Türk aile yapısını hiçe saymış ve saldırmaya devam etmektedirler!

Örneğin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 istatistiklerine göre: Evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında 569 bin 459 iken 2018 yılında yüzde 2,9 azalarak 553 bin 202 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı 2017 yılında 128 bin 411 iken, 2018 yılında yüzde 10,9 artarak 142 bin 448 oldu...

İşte bütün bu gerçekleri gören milletimiz artık daha fazla dayanamadı ve sesini yükseltmeye başladı. Milletimizin sesini duyan iktidar da buna duyarsız kalmadı ve Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş’un İstanbul Sözleşmesi hakkındaki, “Nasıl usulü yerine getirilerek imzalanmışsa, usulü yerine getirilerek sözleşmeden çıkılır” sözleriyle tekrar tartışmalara neden olan İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Nas değil” dediği öğrenildi.

Türkiye gazetesinin haberine göre Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilen üç ülkeyi örnek olarak gösterdi. Kulis habere göre Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) İstanbul Sözleşmesi’ne dair detaylar görüşüldü:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Macaristan’ın İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiğini ve Türkiye’nin de benzer bir şekilde sözleşmeden çekilmesi gerektiğini söyledi. Yani kısacası, % 98’i Müslüman olan milletimizin dinine, inançlarına, kültürüne, geleneklerine aykırı olan söz konusu (İstanbul Sözleşmesi’nin) kaldırılması düşüncesi, çok doğru ve yerinde bir karardır!

Selâm ve saygılarımla..