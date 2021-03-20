İstanbul Sözleşmesi'nin feshi: Ümmet ve Millet Uçurumun Kenarından Döndü

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"Hiç şüphesiz son 300 yıldır aileye çekilen en büyük operasyon İstanbul Sözleşmesi'ydi." diyen Kalkan, "Bu sözleşme ile gelenek, görenek, din, ahlak ve namusa savaş açılmış ve kendi tabirleri ile 'kökünü kazımak' için şer güçler sözleşmeyi canı pahasına savunmuştu. Bu sözleşme ile Lût Kavmi'nin helak sebebi olan 'kadın kadına, erkek erkeğe' yani 'eşcinsel ilişkilerin' önü açılmış ve toplumu, nesli ulu orta ifsat projesiydi." ifadelerini kullandı.

'Temel dayanakları da kaldırılmalı'

İstanbul Sözleşmesi'nin zinayı meşrulaştırdığını vurgulayan Kalkan, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bu anlamda Vatan, Millet ve dahi Ümmet adına şükranlarımızı sunuyor, teşekkür ediyoruz." dedi. "İstanbul Sözleşmesi'nin temel dayanakları da kaldırılmalı." çağrısı yapan Kalkan, şunları söyledi:

"Her ifsat çalışmasının temel dayanakları vardır. İstanbul Sözleşmesi kadına şiddeti önleme mazereti altında ifsat ediyordu. Temel dayanaklarından CEDAW mutlaka iptal edilmelidir. Bununla birlikte Lanzarote Sözleşmesi de iptal edilmelidir. Eğer bu sözleşmelerin ruhu toplumda yaşatılmaya devam ettirilirse sözleşmenin kalkmasının çok da bir anlamı olmaz. Özellikle toplumun biyolojik cinsiyetini ortadan kaldırıp ne olduğu belirsiz 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projeleri' de iptal edilmelidir."

'Kadının beyanının esas alınması adaletsizliğe yol açıyor'

"Dünya tarihi boyunca hiçbir zaman adaleti yere seren, haklının değil kişinin beyanının esas alınması gibi bir kanuna rastlanmamıştır. Her iddia sahibi iddiasını ispat etmekle mükellefken kadının beyanının esas alınması, adaletin yerlere serildiğinin ve toplumun kanunlara olan güveninin sarsılmasının sonucudur.

Bazı erkeklerden para kazanmak için bilinçli atılan iftiralar ve bunun sonucunda hapis yatan nice erkekler vardır. Bunlar bir an önce tespit edilip bu adaletsiz kanunun adaletsizliği ve neticeleri giderilmelidir."

'Mağdurların Mağduriyeti Giderilmeli'

"İstanbul Sözleşmesi, 6284 ve kadının beyanı esastırın sonuçları olarak milyondan fazla insan yuvasından uzaklaştırıldı. On binlerce insanın yuvası yıkıldı, haksız nafakalar verildi ve daha nice haksızlıklar yapılarak maddi cezalara insanlar maruz kaldı ve aynı zamanda hapis yattı. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetini göz önünde bulundurarak bir an önce bir komisyon kurulmalı ve verilen hasarlar tespit edilerek giderilmeye çalışılmalıdır."

'Fatih'in yadigârı İstanbul'un adı kirlilikten kurtuldu'

Adnan Kalkan sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul Sözleşmesi ile anılan bu ifsat sözleşmesi ile aslında Fatih'in yadigârı olan İstanbul'un ve İstanbul'un fethinin intikamı alınmış oluyordu. Şimdi bu sözleşmenin iptal edilmesi ile Fatih Sultan Mehmet Han'ın yadigarı olan İstanbul'un ismi kirlenmekten kurtarılmış oldu."

'Şimdi Cumhurbaşkanımızı Koruma Zamanı'

"Tarih bize gösterdi ki, şer odakları çok hızlı bir şekilde bir araya gelebilmekte ve ehl-i Hakk'a hükmedebilmektedirler. Daha iptal edilme ihtimali dahi göz önünde bulundurulduğunda ve sayın Cumhurbaşkanımız 'nas değildir' dediğinde, şer odakları nasıl da hortlamışlardı. Cumhurbaşkanımıza ciddi anlamda yükleneceklerdir. İşte şimdi birlik olma zamanı. Sayın Cumhurbaşkanımıza hep birlikte sahip çıkmalı ve bu isabetli kararında onu sonuna kadar desteklemeliyiz."