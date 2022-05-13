İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı'nın imzası ile çekilmemizin ardından bu konser yakışmadı!
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başkent Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında, "cinsiyetsiz" yaşam tarzını dünyaya empoze eden K-POP gruplarından MIRAE'nin, Ankara'da ücretsiz konser vereceğini açıkladı.
Yeniakit.com.tr
Sözde kadın savunucuları, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini hala hazmedemeyip eylemler düzenlerken, Kültür ve Turizm Bakanlığı, cinsiyetsiz yaşamı dünyaya empoze eden K-POP adlı gruplardan MIRAE'nin Ankara'da ücretsiz konser vereceğini duyurdu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın duyurusunu yaptığı etkinlik afişinde, "Kore-Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 65. Yıldönümü Özel Konseri." ifadeleri yer aldı.
28 Mayıs'ta, CSO ADA'da düzenlenecek konserin ücretsiz olacağı da ifade edildi.
Nevzat Tarhan, K-POP tehdidini şöyle anlatmıştı: