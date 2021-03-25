  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul Sözleşmesi sonrası Montrö bombası!
Gündem

İstanbul Sözleşmesi sonrası Montrö bombası!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararname ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği gibi Montrö'den de diğer uluslararası anlaşmalardan da çekilebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 12:37:00 -
İstanbul Sözleşmesi sonrası Montrö bombası!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HaberTurk canlı yayınında İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şentop, açıklamaları sırasında; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden de çıkabilme yetkisinin olduğunu söyledi. Şentop açıklamasında ''Cumhurbaşkanı, İstanbul Sözleşmesi'nden kararname ile çekildiği gibi Montrö'den de diğer uluslararası anlaşmalardan da çekilebilir'' ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yavuz

Hadi inşAllah
  • Yanıtla

Vahap Kalyoncu

İşte bu.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması!
Gündem

Dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması! "Bunu halkımız için istiyoruz"

Musul Valisi Cuburi, "Musul halkının ve genel olarak Irak'ın menfaati için kardeş Türkiye ile ilişkilerimizin daima daha güçlü olmasını isti..
Bu fitnecilere kim dur diyecek? Prof. Boynukalın, Said Nursi Hazretleri'ni andığı için de hedef alındı!
Medya

Bu fitnecilere kim dur diyecek? Prof. Boynukalın, Said Nursi Hazretleri'ni andığı için de hedef alındı!

Cumhuriyet paçavrası, Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın twitter mesajı üzerinden, pis dilini Bediüzzaman Said Nursi H..
Kabine değişikliği ne zaman olacak? Hangi bakanlar değişecek?
Gündem

Kabine değişikliği ne zaman olacak? Hangi bakanlar değişecek?

AK Parti'nin yeni MKYK'sının ilk toplantısı sonrası Ömer Çelik yeni 'MYK' listesini açıkladı. Çelik yeni kabine değişikliğine ilişkin de açı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay