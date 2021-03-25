  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul Sözleşmesi diye bağıran CHP'lilere tokat gibi cevap!
Gündem

İstanbul Sözleşmesi diye bağıran CHP'lilere tokat gibi cevap!

İstanbul Sözleşmesi'nin fesh edilmesinin ardından 'Türkiye'de kadınlara şiddet yasal oldu' diye ortalığı yaygaraya veren CHP'lilere seslenen bir kadın sosyal medya fenomeni, CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarını hatırlatarak "İstanbul Sözleşmesi bile kadınları sizin elinizden kurtarmaya yetmedi. Kendi partinizde kadınlara yapılan her pisliğe sustunuz şimdi kalkmış kadın haklarından mı bahsediyorsunuz?" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 16:10:00 -

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasının ardından CHP'liler ortalığı yaygaraya vermeye çalışıyor. 7'den 70'e neredeyse bütün CHP'liler İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı diye adeta ağlıyor.

'Kendi partinizdeki her pisliğe sustunuz şimdi kadın haklarından mı bahsediyorsunuz?

Ortalığı yaygaraya verenlere sosyal medya fenomeninden kapak gibi İstanbul Sözleşmesi cevabı geldi. CHP'lilerin elinden oyuncağı alınan çocuklar gibi ağladığını belirten bir kadın sosyal medya fenomeni, 'Türkiye'de kadınlara şiddet yasal oldu' diyenlere Anayasa'nın 'Kadınlar ve erkekler eşittir maddesini'ni hatırlattı. CHP Maltepe ilçe yöneticisinin barda bir kadını cinsel ilişkiye zorladığını ve CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın 20 yaşındaki bir kızı taciz ettiğini hatırlatan fenomen isim, "İstanbul Sözleşmesi bile kadınları sizin elinizden kurtarmaya yetmedi. Kendi partinizde kadınlara yapılan her pisliğe sustunuz şimdi kalkmış kadın haklarından mı bahsediyorsunuz?" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail medyasından Türkiye açıklaması: Vakti geldi
Dünya

İsrail medyasından Türkiye açıklaması: Vakti geldi

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, Türkiye ile barışma çağrısında bulundu. Gazete İran'a karşı Türkiye ile ilişkileri düzeltmenin zamanı..
Bir Ankara fıkrası... Mansur Yavaş: Şu anda oy oranım yüzde 60!
Siyaset

Bir Ankara fıkrası... Mansur Yavaş: Şu anda oy oranım yüzde 60!

Ankara'da heykel dikmekten başka kayda değer bir hizmeti bulunmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte bugünlerde yüzde..
Bilim Kurulu toplanıyor! Cumartesi yasağı ve 22 ilde yeni yasaklar geliyor
Gündem

Bilim Kurulu toplanıyor! Cumartesi yasağı ve 22 ilde yeni yasaklar geliyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 16:00’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay