İstanbul Sözleşmesi diye bağıran CHP'lilere tokat gibi cevap!

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasının ardından CHP'liler ortalığı yaygaraya vermeye çalışıyor. 7'den 70'e neredeyse bütün CHP'liler İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı diye adeta ağlıyor.

'Kendi partinizdeki her pisliğe sustunuz şimdi kadın haklarından mı bahsediyorsunuz?

Ortalığı yaygaraya verenlere sosyal medya fenomeninden kapak gibi İstanbul Sözleşmesi cevabı geldi. CHP'lilerin elinden oyuncağı alınan çocuklar gibi ağladığını belirten bir kadın sosyal medya fenomeni, 'Türkiye'de kadınlara şiddet yasal oldu' diyenlere Anayasa'nın 'Kadınlar ve erkekler eşittir maddesini'ni hatırlattı. CHP Maltepe ilçe yöneticisinin barda bir kadını cinsel ilişkiye zorladığını ve CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın 20 yaşındaki bir kızı taciz ettiğini hatırlatan fenomen isim, "İstanbul Sözleşmesi bile kadınları sizin elinizden kurtarmaya yetmedi. Kendi partinizde kadınlara yapılan her pisliğe sustunuz şimdi kalkmış kadın haklarından mı bahsediyorsunuz?" dedi.