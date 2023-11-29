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Gündem İstanbul sonrası İzmir’de de suya yüzde 15 zam! Sel alan İzmir’de Soyer geziye çıktı!
Gündem

İstanbul sonrası İzmir’de de suya yüzde 15 zam! Sel alan İzmir’de Soyer geziye çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-11-29 11:44:00 -
İstanbul sonrası İzmir’de de suya yüzde 15 zam! Sel alan İzmir’de Soyer geziye çıktı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hafta sonu etkili olan sağanak yağış ve fırtınayla birlikte denizin taşması sonucu sokakları sel alan İzmir’i sahipsiz bırakarak soluğu Polonya’da aldı. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ardından Tunç Soyer de geri kalmadı ve suya yüzde 15 oranında zam yaparak zulmüne devam etti.

HABER MERKEZİ

Göreve geldiği günden beri suya yüzde 500 zam yapan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ardından Tunç Soyer’de suya yüzde 15 oranında zam yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclis gündemine gelen önergeye CHP ve İYİ Parti’nin kabul, AK Parti ve MHP’nin ret oyları sonrası oy çokluğuyla kabul edildi. Karara göre, İzmir’de 1 Aralık tarihinden itibaren “konutlarda 0-10 metreküp suyun fiyatı 19,21 liradan 22,09 liraya, 11-20 metreküp suyun fiyatı 24,56 liradan 28,25 liraya, 21 ve üzeri metreküp suyun bedeli ise 45,99 liradan 52,89 liraya yükseltildi. Atık su bedelinin de eklenmesiyle birlikte İzmirliler konutlarda 0-10 metreküp suyu 33,13 lira, 11-20 metreküp suyu 42,37 lira, 21 ve üzeri metreküp suyu ise 79,33 liradan” kullanacak. Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, hafta sonu etkili olan sağanak yağış ve fırtınayla birlikte denizin taşması sonucu sokakları sel alan İzmir’i sahipsiz bırakarak soluğu Polonya’da aldı. CHP’li Başkan Tunç Soyer, finalistler arasında İzmir’in de olduğu Avrupa Gençlik Başkenti unvanının verileceği Polonya’nın Lublin şehrine gitti.

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