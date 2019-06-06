İstanbul son anket sonuçları 23 Haziran İstanbul seçimleri kim önde?

Türkiye 23 Haziran'da tekrar yapılacak olan İstanbul Büyükşehir belediye (İBB) seçimlerine kilitlenmişken, AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile CHP, İYİ Parti, HDP, TKP ve sol marjinal grup partilerin ortak adayı Ekrem İmamoğlu ortak TV yayınında bir araya gelip 23 Haziran İstanbul seçimleri için karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, bir yandan da İstanbul seçim sonuçları merak ediliyor. Bayram itibariyle son anket sonuçları ne diyor? 23 Haziran anket sonuçları kim önde? İstanbul seçimlerini Binali Yıldırım mı yoksa Ekrem İmamoğlu mu kazanıyor?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 23 Haziran’da yeniden yapacağı İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için heyecan dorukta. Abdulkadir Selvi yazısında İstanbul seçimlerine ilişkin son durumu yazdı. İşte Abdulkadir Selvi’nin 23 Haziran istanbul seçimlerine ilişkin son dakika anket sonuçları: “AK Parti’deki “Trend yukarıya tırmanıyor” yorumlarının altında yatan iki nokta var. Muhafazakâr Kürtlere yönelik çalışmadan olumlu sonuçlar alındı. Kanaat önderleri ramazan ayını muhafazakâr Kürtlerle birlikte geçirdi. 31 Mart seçimlerindeki Kürtlere yönelik dil terk edildi, kucaklayıcı bir söylem hâkim oldu. Ama muhafazakâr Kürtlerin ne kadarı sandığa gidecek, o belli değil. Kırgın AK Partililere yönelik çabalarda mesafe alındı. AK Parti seçim stratejisini 24 Haziran’da AK Parti’ye oy verip, 31 Mart’ta sandığa gitmeyen 430 bin kırgın AK Partili seçmen üzerine kurmuştu. Kırgın AK Partililerden olumlu dönüşler alındığı söyleniyor. Araştırmalarda Saadet Partisi oylarının yarıya düştüğü gözleniyor. AK Partililer, bir kısım Saadet Partili seçmenin “AK Parti-CHP tercihi” ile karşı karşıya kaldığında AK Parti’yi tercih ettiği görüşünde. İstanbul seçimlerinin Türk siyasetinin yönünü belirleyecek sonuçları olacak. İstanbul’dan bakınca rüzgârlar çok güçlü esiyor.”

23 Haziran an itibariyle son anket sonuçları

Mehmet Ali Kulat, yaptığı paylaşımda, “Savcı Sayan haklı. Bu çalışmaların tamamı 10 gün kadar öncesine ait. Seçime kadar pek çok değişkenle aradaki makas kapanacağı gibi, bu makas daha da açılabilir. İstanbul seçimleri an itibariyle kimse için çantada keklik değil” şeklinde konuştu. MAK Danışmanlık anket şirketi sahibi Kulat, İstanbul’da anket yapılamayan bazı yerlerin olduğu belirterek, “Savcı Sayan’a ciddi araştırma firmalarının itiraz edebileceği konu; arka mahallelerde araştırma yapamama konusu... Zira Ağrı'nın arka mahalleleri ile İstanbul'un arka mahalleleri farklı... Zira İstanbul’da anket yapılamayan yerler arka mahalleler değil; ultra lüks siteler” dedi.

MAK Danışmanlık İstanbul seçim anket sonuçları

MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi’nin 11 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre 23 Haziran'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın 2 puan önünde. 15 ve 20 Mayıs arasında yapılan anketin sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu yüzde 50,3, Binali Yıldırım yüzde 48,2 ve Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar yüzde 0,75 oy alacağı öngörülüyor.

Optimar 23 Haziran İstanbul son anket sonuçları

Optimar Araştırma şirketi, 23 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı son ankette CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 52 ile Binali Yıldırım’ın dört puan önünde olduğunu ortaya koydu. Şirketin yönetim kurulu başkanı Hilmi Daşdemir, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) gerekçeli kararının açıklanmasından sonra yapılan yeni araştırmanın da önümüzdeki günlerde sonuçlanacağını açıkladı.