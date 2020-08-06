  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

İstanbul sokakları onlarla doldu! Elektrikli scooter kazası anbean kameraya yansıdı

İstanbul'da kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli scooter, megakentin en işlek güzergahlarından biri olan Fatih Unkapanı Köprüsü'nde kazaya neden oldu. Kazada iki sürücüde hafif şekilde yaralanırken, olay anı anbean kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 10:27:00 -

Kullanımı her geçen gün yayılan elektrikli scooter, İstanbul Fatih Unkapanı Köprüsü'nde motosiklet ile çarpıştı. Kaza anı başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çevresini kontrol etmeden manevra yaptı

İstanbul'da son günlerde kullanımı oldukça artan elektrikli scooterler trafikte kazalara da karışıyor. Onlardan biri de geçtiğimiz gün Unkapanı Köprüsü'nde meydana geldi.Kaza, 4 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında Fatih Unkapanı Köprüsünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kiralık scooterla sol şeritten aniden sağa geçmeye çalışan şahsı motosiklet çarptı. Kazada iki sürücüde hafif şekilde yaralanırken, Unkapanı Köprüsü'nde kısa süreli trafik oluştu.

Kaza anı araç kamerasına yansıdı

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında elektrikli scooter ve motosikletin kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü. Yaşanan kaza anı ise o sırada köprüden geçmekte olan bir başkasının kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı