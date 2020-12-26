İstanbul, sokak kısıtlamasında sakin bir gün yaşıyor

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'da sakin bir cumartesi günü yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan ve 21 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, kentin sokakları sessizliğe büründü.

Kent genelinde sokaklar, caddeler, meydanlar ve sahiller sakin olurken, sadece genelge doğrultusunda dışarıya çıkmalarına izin verilenler ve şehri ziyarete gelen turistlerin hareketliliği görüldü.

Taksim Meydanı'nda gezen turistler, güneşli havanın tadını çıkardı. Bazı turistler fotoğraf çekerken, bazıları da kuşlara yem verdi. Polis ekipleri de, İstiklal Caddesi'ne girmek isteyenlerin pasaport ve izin belgelerini kontrol etti.

- Market ve fırınlarda alışveriş yoğunluğu

Meydanlar ve işlek caddelerde birçok iş yerinin kapalı olduğu görülürken, alışveriş yapmak için market ve fırına gidenlerin yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Zeytinburnu'nda alışveriş yapmak için markete giden vatandaşlar sırayla içeri alındı. Kalabalık nedeniyle bazı market ve fırınların önünde kuyruk oluştu.

Market sahibi Metin Emen, hafta sonu kısıtlama nedeniyle daha yoğun olduklarını belirterek, marketin kapanma saatine yaklaştığında kalabalığın arttığını söyledi.

- Polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Kısıtlama kapsamında polis ekipleri belirlenen noktalarda denetleme yaptı. Ekipler, araç sürücülerini durdurarak izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Belgeleri olmayan sürücülere ceza kesildi. Yine ticari taksileri de durduran ekipler, yolcuların izin belgeleri olup olmadığına baktı.

Anadolu Yakası'nda sokak ve caddelerin sakin olduğu görüldü. TEM Otoyolu ve D100 karayolunda araç yoğunluğu yaşanmazken, Şişli, Taksim ve Beşiktaş'ta kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, denetimlerini sürdürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre, saat 12.00 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 8 olarak ölçüldü.

Sokaklarda da belediye ekiplerinin çalışma yaptığı görüldü.

