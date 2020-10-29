İstanbul yeni kısıtlamalar | Koronavirüs salgınında İstanbul vakaların büyük bir kısmına ev sahipliği yapıyor. İstanbul’da vakaların hızla artması sebebiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ekibi bir süredir İstanbul’da çalışmalarını sürdürüyor. Bilim Kurulu ilk kez 28 Ekim Çarşamba günü Ankara dışında toplandı. İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda salgınla mücadele konusunda yapılacak olanlar masaya yatırıydı, yeni fikirler ortaya atıldı. Peki, ama İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması olur mu?

İstanbul sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman?

Kuzey Yarım Küre koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşamaya başladı. Avrupa’da pek çok kentte sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başladı. Ülkemizde de benzer bir durumun yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu. Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında bir değerlendirmede bulundu.

Bakan Koca, “Bir kısıtlama düşünmüyoruz, alınması ve uyulması gereken tedbirlere vatandaşımızla birlikte 83 milyon bir olarak ve İstanbul'daki 16,5 milyon insanımız tedbirlere uyum göstermek noktasında kararlılık içinde olursa biz bunun üstesinden geliriz. Ankara'da 5 hafta önce İstanbul'un 5 katıydı, şu an İstanbul Ankara'nın 5 katı. Ankara bu tedbirlerle ilerledi. Dolayısıyla Ankara'da sokağa çıkma yasağı yapılmadan bu sonuçlar alındı. Diğer illerimiz için de aynı şeyi söylüyorum. 16,5 milyon vatandaşımız tedbirlere uyma noktasında bir hassasiyet gösterirse, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirirsek bundan başarıyla çıkacağımızdan eminim” dedi.

‘Mecburiyetiniz yoksa çıkmayın’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mecburiyeti olmayanların sokağa çıkmaması gerektiğini belirtti. Koca, “Gelinen noktada, desteğinize, daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Mecburiyetiniz yoksa dışarı çıkmayın. Zorunlu olmayan ziyaretlerden kaçının. Hastalığa yakalanmayı göze alacağınız ziyaretleri yapın. Zorunlu olmayan seyahatleri yapmayın. Hastalığa yakalanmayı göze alacağınız seyahatleri yapın. Kalabalık ortama girecekseniz, bunun hastalığa yakalanmaya değip değmeyeceğini düşünün. Maskenizi çıkarmayın. Virüsün size bulaşmasını göze alacağınız bir durum varsa çıkarın. Sosyal mesafe kuralına uymak mümkünken, kurala uyun. Uymuyorsanız, hastalığı göz ardı edecek kadar güçlü bir sebebiniz olmalıdır. Sevgili İstanbullular, rica ediyorum: Testi pozitif çıkanlar, temaslılarını filyasyon ekiplerimize eksiksiz bildirsin. Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar, kendilerini korumaya alsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla başka ailelerle bir araya gelmeyin. Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri erteleyin. Salgınla savaşın bu aşaması, disiplin istiyor” diye konuştu.