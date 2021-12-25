Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uzunca bir süre sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı. Vatandaşlar ise benzer bir kararın önümüzdeki günlerde uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Peki, İstanbul sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

İstanbul sokağa çıkma yasağı olur mu? Sokağa çıkma yasakları yeniden başlayacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda şimdilik kısıtlamaların gündemlerinde olmadığını belirtiyor. Son olarak konu hakkında İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu konuştu.

Memişoğlu, “Herkesin kısıtlaması veya kontrolünü, kendisinin yapabileceğine ve bunun bilincinde olduğuna inanıyorum. Bir kısıtlama ya da yasaklama şu anda söz konusu değil. Ama tabii ki vaka sayıları da kontrol edilerek bu kararlar veriliyor. Şu bilinsin ki özellikle Avrupa'daki yükselişlerden bir süre sonra İstanbul ve Türkiye'de de vaka sayılarında bir yükseliş oluyor. Bizim sağlık sistemimiz de, bizler de buna hazırlıklıyız. Panikle, korku ile değil; tedbirle de bu işin üstesinden geleceğimizin bilinmesini istiyorum. O nedenle de herkesin kişisel olarak tedbirlerine dikkat etmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.