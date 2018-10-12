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İstanbul Silivri sahili sular altında kaldı

Meteoroloji'den gelen arka arkaya uyarılar sonrasında İstanbul'un çeşitli yerlerinde yağışlar başladı.

12 Ekim 2018 Cuma 10:21
İstanbul Silivri sahili sular altında kaldı

Silivri'de gece saatleri itibariyle gök gürültülü sağanak yağış ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın sabah saatlerinde daha da şiddetlenmesiyle Silivri sahilinde bulunan rögarlar taştı. Sahildeki yollar sular altında kaldı.  

YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Düzce, Bolu, Ordu, Eskişehir, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Tunceli, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevreleri ile Samsun'un doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 10:21
  1. Düzce
  2. Kilis
  3. Iğdır
  4. Tunceli
  5. Tekirdağ
  6. Samsun
  7. Ordu
  8. Kırklareli
  9. Kars
  10. İstanbul
  11. Gaziantep
  12. Eskişehir
  13. Erzurum
  14. Bolu
  15. Ağrı
  16. Adıyaman
  17. Silivri
  18. sahil

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