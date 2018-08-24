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İstanbul Şile'de denize girmek yasaklandı!

Şile’de dalgalara kapılarak kaybolan genci arama çalışmaları sürerken ekipler, plajın etrafını boşalttı.

24 Ağustos 2018 Cuma 12:04
İstanbul Şile'de denize girmek yasaklandı!

İstanbul Şile’de bulunan Sofular köyü plajında sabah 08.00 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte denize giren 25 yaşındaki Suriye asıllı Louhey Balhawan dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Olay yerine arama kurtarma timi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

PLAJ KAPATILDI

Cankurtaran ekipleri yoğun dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı. 

 Denizde kaybolan genci ise arama çalışmaları devam ediyor. 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 12:04
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  2. plaj
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