İstanbul Şile Ahmetli TOKİ 899 ada 5 parsel inşaat durumu nedir TOKİ İstanbul Şile Ahmetli 899 ada 5. parsel inşaatında durumu nedir? İstanbul Şile Ahmetli TOKİ kurları çekilip peşinatlar alınmıştı. Projenin iptal olduğuna dair söylentiler var. TOKİ Şile 3. etap konutlarında son duruma ilişkin açıklama yaptı.

TOKİ İstanbul Şile Ahmetli 899 ada 5. parsel inşaatında durumu nedir? İstanbul Şile Ahmetli TOKİ kurları çekilip peşinatlar alınmıştı. Projenin iptal olduğuna dair söylentiler var. Şile Ahmetli 899 ada 5. parselde son durum nedir? sorusuna TOKİ’den cevap verildi. İstanbul Şile Ahmetli TOKİ 899 ada 5 parsel projesine ilişkin TOKİ, “Şile 3. etap projesinde çalışmalar devam etmekte olup, ihale tarihi ile ilgili süreci kurumumuzun internet sitesi üzerinden ihale tarihleri adresinden takip edebilirsiniz.” açıklamasında bulundu.

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