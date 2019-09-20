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İstanbul Şile Ahmetli TOKİ 899 ada 5 parsel inşaat durumu nedir

TOKİ İstanbul Şile Ahmetli 899 ada 5. parsel inşaatında durumu nedir? İstanbul Şile Ahmetli TOKİ kurları çekilip peşinatlar alınmıştı. Projenin iptal olduğuna dair söylentiler var. TOKİ Şile 3. etap konutlarında son duruma ilişkin açıklama yaptı.

20 Eylül 2019 Cuma 17:08
İstanbul Şile Ahmetli TOKİ 899 ada 5 parsel inşaat durumu nedir

TOKİ İstanbul Şile Ahmetli 899 ada 5. parsel inşaatında durumu nedir? İstanbul Şile Ahmetli TOKİ kurları çekilip peşinatlar alınmıştı. Projenin iptal olduğuna dair söylentiler var.  Şile Ahmetli 899 ada 5. parselde son durum nedir? sorusuna TOKİ’den cevap verildi.

İstanbul Şile Ahmetli TOKİ 899 ada 5 parsel projesine ilişkin TOKİ, “Şile 3. etap projesinde çalışmalar devam etmekte olup, ihale tarihi ile ilgili süreci kurumumuzun internet sitesi üzerinden ihale tarihleri  adresinden takip edebilirsiniz.” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 17:08
  1. İstanbul Şile Ahmetli TOKİ 899 ada 5 parsel inşaat durumu nedir
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