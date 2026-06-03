İstanbul semalarında SOLOTÜRK rüzgârı
SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi’nin İstanbul üzerinde gerçekleştirdiği nefes kesen uçuş, kokpit kamerasıyla kaydedildi. Şehrin silueti, denizin mavisi ve yüksek hızdaki manevralar etkileyici görüntüler oluşturdu.
Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Gökyüzünün asil kartalları olarak adlandırılan kahraman SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi'nin hazırladıkları özel gösteri ile vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.
SOLOTÜRK Kol Komutanı Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı, yaptığı manevralarla izleyenlerin adeta dudak uçuklattı.
Uçağın kokpiti içinden çekilen görüntü izleyenleri mest etti.
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