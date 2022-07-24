İstanbul semalarında görüldü! Sosyal medyada gündem oldu
İstanbul'da gökyüzünde ışık hüzmesi görüldüğü bildirildi. Söz konusu anlar cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.
İstanbul semalarında saat 22.05 sıralarında gökyüzünde tek sıra halindeki ışık hüzmesini görenler, bu anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.
Görüntülerin sosyal medyada sıkça paylaşılmasının ardından bunun meteor yağmuru olduğu iddiaları ortaya atıldı.
Diğer yandan, SpaceX Starlink sitesinde, Elon Musk'a ait Starlink uydularının saat 22.00 sıralarında İstanbul üzerindeki koordinatlardan geçmiş olduğu fark edildi.